Desde el campamento La Chimba, en Antofagasta (donde reside), el cura jesuita Felipe Berríos valoró el llamado a la paz efectuado por el Presidente Sebastián Piñera. El sacerdote destacó el clamor inicial de las protestas sociales, donde primó lo comunitario, pero lamentó que luego "algo pasó" y tomó protagonismo una violencia "que no era lo que queríamos (…) Sentimos que el país se nos va de las manos y literalmente nos hemos sacado los ojos los chilenos unos a otros", reflexionó. "Queremos paz, no queremos que destruyan nuestras instituciones. Queremos avanzar hacia un país más justo, pero no queremos destrozarnos entre los chilenos", enfatizó el religioso, que hizo votos por "que la violencia no nos quite lo más importante: un país mejor".

