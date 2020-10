Defensa de joven empujado en Pío Nono: Tenemos la convicción de que hay más gente involucrada

La defensa del adolescente empujado por un carabinero en el Puente Pío Nono el pasado viernes, aseguró que continuarán instando a que se esclarezcan los hechos y que se sancionen a todos los culpables.

Esta declaración llega un día después de que Sebastián Zamora (22 años), ex carabinero acusado de empujar al menor de 16 años, fuera dado de baja por la institución tras revelarse que usaba una cámara de uso personal al momento de ocurrido el incidente, y no la cámara oficial de la institución.

Fernando Leal, abogado del menor afectado, sostuvo que "yo tengo la convicción que acá hay más gente involucrada, gente que tiene que ver con el mando de Carabineros, y esas responsabilidades las vamos a perseguir".

"Si ellos creen que con esta forma burda de deshacerse del problema (dar de baja al imputado) esto no se va a investigar y no se va a saber la verdad, se equivocan. Nosotros vamos a seguir instando a que se esclarezcan en estos hechos, se sepa la verdad, y se sancionen a todos los culpables, porque claramente acá este tema no es un tema excepcional de Carabineros (...) es una política institucional", fustigó el jurista.

Pérez: Carabineros siempre ha entregado todos los antecedentes

El ministro del Interior, Víctor Pérez, enfatizó que Carabineros siempre ha entregado todos los antecedentes respectivos del caso.

"Carabineros siempre ha entregado todos los antecedentes, todas las cámaras fiscales fueron entregadas. Esto es una cámara privada, no declarada por un carabinero, por lo tanto, uno no puede atribuirle a la institución que no quiso entregar todos los elementos probatorios, fácticos, sobre esta naturaleza", señaló.

"Recién el lunes el carabinero le comunica a su abogada (lo de la cámara) ... Y su abogada es la que entrega esta información", aseguró el titular del Interior.

Los cuestionamientos de la oposición

El senador Felipe Harboe (PPD) cuestionó que el motivo para la baja sea la cámara y no su presunta acción en el puente Pío Nono.

"Cuáles son los valores que hay detrás: Es más importante para el alto mando la infracción de llevar una cámara escondida que de empujar a un joven por un puente", lamentó el senador.

En tanto, el senador José Miguel Insulza (PS) sostuvo que "probablemente no lo están dando de baja por la cámara oculta, sino que lo están dando de baja para tratar de aliviar la situación".

Este carabinero tendrá que enfrentar la justicia, pero, al mismo tiempo, son víctimas de una política que privilegia la confrontación. El general Rozas debería entender que su presencia ahí no le hace ningún favor a Carabineros", agregó el senador.