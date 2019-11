Defensora de la Niñez: No puedo estar tranquila con una policía que no sabe qué municiones dispara

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, manifestó que es difícil valorar la decisión de Carabineros de suspender el uso de escopetas antidisturbios, ya que no se puede "estar tranquila con una policía que no sabe qué municiones está disparando".

Muñoz planteó que pese al anuncio de la policía, ya se han registrado 327 casos de personas lesionadas por armas de fuego, incluyendo a 11 niños, niñas y adolescentes heridos de bala, 43 por perdigones y cinco con trauma ocular.

"Yo creo que es difícil estar tranquilo cuando en relación con los temas de la escopeta antidisturbios y los perdigones lo que tenemos es una policía que primero dice que son perdigones de goma y luego está diciendo que parece que en realidad no son de goma", dijo.

"No puedo estar tranquila con una policía que no sabe qué municiones está disparando en contra de la ciudadanía y me parece que más allá de lo valorable que pueda ser la suspensión el espacio del criterio siempre termina siendo lo complejo", recalcó Muñoz.

Desde la Cámara de Diputados, el jefe de la bancada PPD, Ricardo Celis, planteó que Carabineros "no ha hecho nada espectacular. Esta Cámara de Diputados, el miércoles recién pasado, en medio de un acuerdo de un proyecto de resolución se nos señaló expresamente y ha venido en varias ocasiones señalándose que Carabineros no está cumpliendo los protocolos".

El diputado independiente Raúl Soto comentó que "esto significa derechamente un reconocimiento de parte de la institucionalidad de Carabineros de que desde el comienzo, desde hace 33 días que comenzaron las movilizaciones, que fue un error el uso de perdigones para reprimir al pueblo de Chile que mayoritariamente se manifestaba en las calles de forma pacífica".