Delgado advierte con el TC: El proyecto de indulto nace de una premisa que es falsa; no hay presos políticos

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, analizó el proyecto de indulto a los presos del estallido, asegurando que parte de una "premisa que es falsa".

En conversación con El Mercurio, el ministro no descartó llevar el proyecto al Tribunal Constitucional.

"Es un proyecto que parte de una premisa que es falsa, que tipifica como presos políticos a delincuentes comunes (...) Un proyecto así violenta nuevamente a las víctimas de la violencia", aseguró la autoridad de Gobierno.

"Los que están privados de libertad son personas que cometieron delitos en un contexto de estallido social, pero delitos. El preso político en Chile no existe, porque nadie está privado de libertad por como piensa", enfatizó el ex alcalde: "Es un proyecto que no corresponde y más que un indulto es una amnistía".

Consultado sobre si recurrirán al Tribunal Constitucional, Delgado señaló: "Vamos a llegar a todas las instancias que sean necesarias, porque (el proyecto) parte de una premisa falsa, de que hay presos políticos".