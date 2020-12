Delgado por quema de buses: Después no digan que esas personas están presas por una ideología

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se refirió a la quema de cuatro buses del sistema Red este jueves tras manifestaciones en la intersección de Alameda con Las Rejas y acusó que "el día de mañana no vengan a decir: oye, estas personas están privadas libertad por haber dicho lo que pensaban".

En visita por la Región de Antofagasta junto al general director de Carabineros Ricardo Yáñez, Delgado -ex alcalde de Estación Central- señaló que "esto ocurre en un lugar que conozco muy bien, es lamentable, no tengo recuerdo de una quema tan masiva de buses".

[Fotos] Así quedaron los cuatro buses del sistema Red incendiados en manifestaciones #CooperativaEnCasa https://t.co/YIlGpLSHA6 pic.twitter.com/rme0MFAc99 — Cooperativa (@Cooperativa) December 11, 2020

El titular del Interior lamentó la quema de cuatro buses del sistema Red por parte de vándalos y dijo que "con esto solo pierde la gente más vulnerable" y estimó que son unos 1.500 usuarios afectados. "Vamos a ser implacables en tener todos los antecedentes. Ya están trabajando las policías, con las evidencias, para poder determinar quiénes están detrás", añadió.

En esta línea, Delgado se apoyó de este hecho para recalcar el rechazo al proyecto que busca indultar a los presos durante el estallido social: "el día de mañana no vengan a decir 'oye estás personas están privadas de libertad por haber dicho lo que pensaban, por una ideología'. Si estas personas el día de mañana están privadas de libertad es por haber hecho un daño grave al transporte público".

"Las personas que han cometido delitos no son presos políticos, las personas que están privadas de libertad lo están por haber cometido delitos justamente como la quema de buses", dijo.

Y agregó que "el titular del día de mañana no es ninguna reivindicación social, ustedes hoy día no ven en los medios que la quema de esos buses haya reivindicado las pensiones, la salud, la educación. No, esto es delincuencia, esto lumpen, esto es hacer daño a las personas que más lo necesitan".