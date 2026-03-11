Desórdenes: Carabinero fue herido en Plaza Italia y a pocas cuadras otro policía disparó al aire

En las primeras horas tras la investidura de José Antonio Kast como Presidente de la República, un grupo de manifestantes se reunió en el sector de Plaza Italia para protestar por el inicio del nuevo Gobierno, lo que dejó a un funcionario de Carabineros herido.

De acuerdo con información preliminar, cerca de 100 personas se congregaron en el lugar, generando destrozos y levantando barricadas incendiarias en la esquina de Bellavista con Ernesto Pinto Lagarrigue para cortar la circulación de vehículos, situación que requirió la intervención de Carabineros de Control de Orden Público.

Carabinero herido y disparos al aire

Pero el hecho más grave se produjo en la esquina de calle Portugal con Alameda, donde una turba atacó con elementos contundentes a personal de Carabineros. A causa de ello uno de los funcionarios policiales resultó con una lesión en una de sus piernas, tras lo cual fue trasladado en ambulancia hasta el hospital institucional.

"En el marco de los servicios preventivos del cambio de mando, personal de servicio de tránsito que se encontraba en las inmediaciones fue atacado en forma cobarde por un grupo violento de 100 sujetos, quienes lanzaron elementos contundentes al personal de servicio", informó el teniente coronel Bernardo Leiva de Carabineros.

"En vista de la agresión a la integridad física inminente de estos y de las personas que se encontraban en el lugar, hicieron uso de su armamento de servicio en forma preventiva, lo cual provocó la dispersión de los agresores", agregó el oficial de la Prefectura Santiago Central.

Ataque a vehículo de vicecanciller

Durante los incidentes, el vehículo en el que se desplazaba el nuevo subsecretario de Relaciones Exteriores (vicecanciller), Patricio Torres, fue impactado por una piedra mientras transitaba por el sector de Plaza Italia.

El incidente ocurrió en medio de las manifestaciones que se desarrollaban en el punto neurálgico de la capital, sumándose a los hechos de violencia registrados durante la jornada de ayer.

"Es normal que algunas personas se manifiesten de esa manera", comentó el nuevo senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, asegurando que "estábamos esperando que en algún momento, un grupo de desadaptados quisiera manifestarse de una manera violenta, con fuerza (...) De hecho, las eché de menos (las protestas) en Valparaíso. Pensé que iba a haber alguien, pero parece que la gente a la que le gusta protestar no se levanta tan temprano".

"Pero la verdad -continuó- es que la inmensa mayoría de los chilenos quiere que las autoridades trabajen para salir de las crisis que estamos atravesando".

La senadora RN Camila Flores coincidió en que estas protestas no tienen "nada de sorpresivo. Es algo que iba a ocurrir", aunque "sí me sorprendió que fuera tan poca gente".