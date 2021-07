"El jaguar ahogándose en el oasis": El libro que repasa las chispas que detonaron el estallido social

Para lograr entender el fenómeno social detrás del estallido social de octubre de 2019, la ola de protestas más grave desde el fin de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, el abogado de la Universidad de Chile José Ignacio Cárdenas lanzó el libro "El jaguar ahogándose en el oasis" (Editorial Zuramérica), que en 207 páginas repasa las razones estructurales -institucionales, sociales y financieras- que propiciaron la revuelta.

"Este es un Chile nuevo, uno que se dio cuenta de las desigualdades sociales, y que busca poder nivelar las bases desde un punto de vista social y económico. El libro tiene como fin precisamente explicar cómo se ha ido generando esta bola de nieve de descontento, que es culpa de un sistema completo, y no de un gobierno en particular. Acá todos los actores políticos y económicos son en parte culpables de no generar cambios anticipándose a la explosión social del año 2019", explicó su autor en un comunicado.

El libro está a la venta en la web de Zuramérica, en Librería Bros, Librería Qué Leo y Amazon.