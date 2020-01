En prisión preventiva quedó acusado de incendiar estación del Metro San Pablo

En prisión preventiva quedó un sujeto de 22 años acusado de provocar el incendio en la estación del Metro San Pablo el pasado 19 de octubre, en el inicio de la crisis social.

El Ministerio Público formalizó hoy a Daniel Bustos por el delito de incendio y además imputó el cargo de daños a un segundo sospechoso identificado como Ariel Fuentes, de 28 años.

Fuentes, quien tenía irreprochable conducta anterior, quedó con arresto domiciliario nocturno entre las 22:00 y las 06:00 horas.

AHORA: 5° Juzgado de Garantía de Santiago decreta la prisión preventiva de Daniel Bustos Trabol, imputado por el delito de incendio de la estación San Pablo de Metro, ocurrido en octubre de 2019. pic.twitter.com/5NUQRbRPqf — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) January 10, 2020

Según aclaró la PDI, los sujetos no actuaron de forma simultánea, no estaban coordinados y no se conocían previamente.

"Un trabajo del sitio del suceso, entrevista a testigos, reconocimiento fotográfico y cotejado con los peritajes realizados por Bomberos, todos fueron coincidentes en establecer la participación de estos sujetos", dijo Juan Pablo Pardo, jefe (s) de la Brigada Investigadora Policial Especial de la PDI, respecto a la detención de los individuos.

"Conforme a la investigación que nosotros realizamos, que es coincidente con el peritaje de Bomberos, este es el autor material del incendio. Podrían haber otras personas que hayan participado, pero el autor material es él", añadió el comisario de la PDI sobre el individuo de 22 años.

Ministro del Interior espera "máximo rigor de la ley"

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, manifestó que "lo que nosotros esperamos como Gobierno es que se aplique el máximo rigor de la ley", porque "los ataques a las estaciones de Metro fueron actos gravísimos que causaron y siguen causando un daño enorme a la población, a millones de santiaguinos".

"Por ello -insistió- nosotros esperamos que los tribunales ejerzan el máximo rigor que le entrega las facultades legales que tiene el Código Penal, aunque tome tiempo".

En tanto, "vamos a seguir realizando las investigaciones para asegurar que los responsables del daño causado y quienes aún siguen cometiendo delitos sean puestos a disposición de la justicia", sentenció.