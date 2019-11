El vicesuperintendente de Bomberos de Talca, Ariel Bravo, conversó con Cooperativa luego de ser dejado en libertad tras haber sido detenido por personal de Carabineros en un confuso incidente durante la tarde de este miércoles. De acuerdo con su relato, el bombero se encontraba junto a otros voluntarios socorriendo a personas afectadas por gas lacrimógeno cuando personal de Fuerzas Especiales ingresó lo detuvo. "Carabineros entró al cuartel de la Primera Compañía y me apresó con insultos, con garabatos. Me metieron arriba de un bus. Arriba del bus me insultaron también, a puros garabatos, tratándome de ‘hueón de mierda’, ‘estos bomberos de mierda, amparando pillos, delincuentes que andan protestando'", comentó.

