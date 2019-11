Estudiante de la Universidad de Chile perdió la visión de un ojo tras el impacto de un balín

Un estudiante de la Universidad de Chile perdió la visión de un ojo producto del impacto de un balín, confirmó el equiupo médico del Hospital Salvador.

La casa de estudios había denunciado que Vicente Muñoz (18 años), alumno de la Facultad de Artes, fue atacado con al menos seis balines de Carabineros, y uno de ellos impactó su ojo izquierdo, mientras que otros quedaron alojados en sus hombros y brazos.

La institución educacional exigió que "se detenga el uso de escopetas antidisturbios para reprimir protestas pacíficas".

Vicente, estudiante Actuación @ArtesUChile, recibió 6 impactos de balines por @CarabdeChile, uno en su ojo izquierdo. Condenamos este y todos los ataques a estudiantes y manifestantes. Exigimos que se detenga el uso de escopetas antidisturbios para reprimir protestas pacíficas. — Universidad de Chile (@uchile) 12 de noviembre de 2019

Segpun los primeros antecedentes, el hecho ocurrió la tarde de ayer lunes, cuando el joven estudiante de Teatro participaba de una manifestación junto a un grupo de amigos en el centro de Santiago.

"Carabineros se vio como reducido en su material, ya no podían tirar más agua del guanaco, y ya no podían tirar más lacrimógenas al parecer, y en ese desorden había varios manifestantes y uno de los carabineros apunta desde el zorrillo a mi hermano a menos de dos metros de distancia, directamente a la parte superior de su cuerpo, le dispara. Luego de esos tiraron bombas lacrimógenas y mi hermano tiene que salir corriendo y sus amigos lo tienen que rescatar porque se desploma en el suelo", relató su hermana, Paulina Muñoz.

Tras eso, fue llevado al Hospital Salvador, donde fue intervenido quirúrgicamente y se confirmó la pérdida total de la visión en su ojo izquierdo.

Vivaldi repudió falta de medidas de las autoridades

Tras visitarlo en el hospital, el rector Vivaldi condenó "la forma como se está dando el accionar en Chile, por eso a nosotros nos parece que un cambio drástico tiene que haber en la forma como se maneja el trato con los manifestantes".

"De ello también depende el ánimo y la voluntad con que vamos a encontrar a nuestros estudiantes para poder entrar a estos espacios de diálogos que en definitiva como universidad debemos propugnar", planteó, por lo que emplazo a las autoridades: "Nunca más ataques con balines al rostro, a dos metros, esto tiene que cesar ahora mismo".

Ante esto, "el número de caso que hemos visto es tal que a muchos nos ha hecho preguntarnos hasta qué punto no es intencional atacar de ese modo a los manifestantes que están haciéndolo de una manera pacífica", planteó.

"Uno quisiera pensar que no lo es, y estoy dispuesto a aceptar que no lo haya sido", reconoció, pero repudió que "después de todos los casos de pérdida de ojo, que no se tome una medida de inmediato y que diga esto no puede seguir, no puede volver a haber un niño con la visión de un ojo perdida, me parece absolutamente increíble".

Manifestación de estudiantes de la Universidad de Chile en el exterior del Hospital del Salvador por Vicente, estudiante de primer año de teatro que sufrió la pérdida de su ojo izquierdo debido al impacto de un balín. @Cooperativa #CooperativaTeSuma pic.twitter.com/ynFO7g8gxw — Diego Malverde Muñoz (@dmalverde) 12 de noviembre de 2019

Además de Vicente Muñoz, otros 18 estudiantes de la U. de Chile también han sufrido la pérdida de la visión de un ojo producto del impacto de balines.