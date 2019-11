Ex juez Garzón pide que COP25 no sirva para "blanquear" a Piñera

El abogado y ex juez español Baltasar Garzón pidió que la COP25 no se convierta en un "blanqueamiento" del Presidente Sebastián Piñera, luego de que Chile se mantendrá a cargo de la reunión que se celebrará en España.

Garzón explicó que al Gobierno español "me gustaría haberlo visto mucho más de parte y del lado de las víctimas, que ni es el Gobierno chileno ni el Presidente Piñera, sino que son los chilenos y chilenas que se la están jugando al día de hoy y ya por varias semanas para pedir un cambio justo en el curso, en la vida y el futuro del país".

El ex magistrado habló durante un encuentro por la "dignidad" del pueblo chileno organizado en el Congreso por los diputados españoles de la izquierda Unidas Podemos (UP) debido a la crisis social en nuestro país.

Garzón no cuestionó que España se ofreciera para organizar la cumbre climática, sino que "lo que no me parece nada bien, rematadamente mal, es que se le ofrezca la presidencia de la cumbre a Piñera".

Según Garzón, Piñera "algo tendrá que responder" sobre la situación actual y la protesta ciudadana que está siendo reprimida "brutalmente".

"Casi dos decenas de muertos reconocidos, múltiples heridos, hasta el punto de que se reconocen más de mil, pero la Cruz Roja llega a cifrarlos en casi 1.500, 4.000 detenidos. Habría que preguntarse por qué", agregó.

El español Joan Garés, otrora asesor del presidente Salvador Allende, resaltó que la fuerza de las movilizaciones consiste en que se trata de un "levantamiento pacífico" tanto de sectores populares como de clases medias, pero la lucha va a ser "larga y difícil".