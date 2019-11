Ex ministros DC firmaron carta "en defensa de la democracia"

Ex ministros de Estado demócrata cristianos firmaron una carta titulada "Orden público y paz social: En defensa de la democracia", en la que expresan su apoyo "firme y decidido" al proceso constituyente y abogan por más acuerdos en materia social, porque "sólo habrá paz social sobre la base de la justicia social".

"Esa ha sido nuestra convicción desde siempre", sentencian los 18 firmantes de la misiva, entre los que se cuentan los ex titulares de Interior Jorge Burgos, Carlos Figueroa, Enrique Krauss, Edmundo Pérez Yoma, Belisario Velasco y Andrés Zaldívar.

Los militantes DC expresan que "sólo cabe dar un apoyo firme y decidido al Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre, suscrito por la gran mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria".

"También hay avances en la Agenda Social. Los acuerdos que se van logrando entre gobierno y oposición empiezan a mostrar avances concretos, aunque aún insuficientes, en temas de ingresos, pensiones, tarifas y presupuesto 2020, entre otros", detallan.

Además, "existe una legítima demanda social que debe ser respondida de manera oportuna y eficaz, con medidas de corto, mediano y largo plazo, al margen de cualquier demagogia o populismo. Hay que hacer más en el ámbito social. Sólo habrá paz social sobre la base de la justicia social. Esa ha sido nuestra convicción desde siempre".

"Infantilismo revolucionario" que no repara en la violencia

Para los firmantes, "es en el campo del orden público y la seguridad de las personas donde no sólo no se notan avances, sino que más bien se constatan graves retrocesos".

"La gente percibe que el paisaje de todos los días es el de saqueos, destrucción, vandalismo y delincuencia, en los que participan anarcos, narcos, lumpen, delincuentes comunes y una violencia organizada que aún no ha podido ser identificada con precisión (es una de las falencias del estado chileno)", sostienen.

En este aspecto, alertan que "la continuidad de esta situación de violencia y descontrol amenaza con diluir e incluso revertir los avances que hemos mencionado en los otros dos ámbitos".

"El país ya fue notificado de las fuerzas políticas que se restaron del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Son los mismos que se han restado en el pasado de los grandes acuerdos que hicieron posible la recuperación de la democracia en forma pacífica, en torno al plebiscito de octubre de 1988", critican.

Consideran que "son las mismas fuerzas políticas que por estos días mantienen una actitud de inexcusable ambigüedad sobre la violencia de todos los días y quiénes la practican".

"Acusamos a esas fuerzas políticas de practicar un infantilismo revolucionario que no repara -y, a decir verdad, pareciera no importarle- en los efectos de una situación generalizada de violencia, no sólo desde el punto de vista de los derechos de las personas, el orden público y la seguridad ciudadana, sino que de la viabilidad misma de la democracia y el estado de derecho", subrayan.

"Aprovechamos de reconocer y solidarizar con quienes desde las filas de la izquierda democrática han hecho planteamientos particularmente lúcidos y valientes en estos días", añaden.

La carta concluye con "un llamado al conjunto de las fuerzas políticas y sociales a suscribir ojalá hoy mismo un Acuerdo por el Orden Público y la Paz Social, con una clara condena a la violencia en cualquiera de sus formas y un compromiso con aquellas medidas en el orden legislativo y administrativo que permitan que el estado recupere su control sobre el orden público y la seguridad ciudadana".

"Dicho acuerdo debe incluir un claro compromiso con los derechos humanos, que es el fundamento ético de la democracia", resumen.

La declaración es firmada por

José Pablo Arellano (Educación)

Genaro Arriagada (Segpres)

Pablo Badenier (Medioambiente)

Jorge Burgos (Interior, Defensa)

Luis Felipe Céspedes (Economía)

René Cortázar (Transportes, Trabajo)

José de Gregorio (Economía, Minería, Energía)

Alejandro Ferreiro (Economía)

Carlos Figueroa (Interior, Cancillería, Economía)

Alejandro Foxley (Hacienda, Cancillería)

Enrique Krauss (Interior, Economía)

Carlos Mladimic (Segegob, Agricultura)

Claudio Orrego (Vivienda, Bienes Nacionales)

Edmundo Pérez Yoma (Interior, Defensa)

Jorge Rodríguez Grossi (Economía, Minería, Energía)

Belisario Velasco (Interior)

Ignacio Walker (Cancillería)

Andrés Zaldívar (Interior, Hacienda, Economía)

