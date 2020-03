Fabiola Campillai: El culpable "jamás me va a pagar lo que me hizo"

Fabiola Campillai, mujer que perdió la visión de ambos ojos tras ser golpeada con un objeto contundente, presuntamente una bomba lacrimógena, aseguró que el culpable "jamás me va a pagar lo que me hizo".

En conversación con TVN, la mujer de 36 años explicó que en caso de que se enjuicie a los funcionarios policiales "darlos de baja es un chiste, para mí no es justicia. Para mí, justicia es que me devuelvan mis ojos, eso sería justicia".

"Este es mi sentimiento: aunque él aparezca y esté preso de por vida, jamás me va a pagar lo que me hizo", dijo.

Campillai recibió el impacto el 27 de noviembre en las cercanías de su casa, en la comuna de San Bernardo, cuando se dirigía a trabajar en el turno de noche en la empresa Carozzi, donde se desempeñaba desde hace unos años.

Para la mujer, ahora es un desafío "aprender de nuevo, porque esto es una lucha nueva que voy a tener que emprender, porque tengo que aprender a hacer todo nuevo, es como si volviera a nacer".

"No distingo sabores, solo distingo si es dulce o salado, o amargo, pero no huelo, no sé de olores, de gusto, de nada", explicó.

La Brigada de Derechos Humanos de la PDI está a cargo de la investigación, que se encuentra en curso, en la que han declarado nueve funcionarios de Carabineros.