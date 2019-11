Forense cuestionó autopsia "incompleta" a joven fallecido en incendio de bodega Kayser

El médico forense Luis Ravanal consideró que el Servicio Médico Legal (SML) cometió serias omisiones en la autopsia de Joshua Osorio, de 17 años, cuyo cuerpo fue encontrado tras el incendio en la bodega de Kayser en la comuna de Renca que se registró el pasado domingo 20 de octubre.

De acuerdo a la autopsia, a la que tuvo acceso Ravanal, el deceso del joven se produjo por "asfixia por intoxicación por gases de incendio", aunque según el mismo documento, el cadáver también presentaba tres orificios, por lo que el médico planteó sus dudas en conversación con El Diario de Cooperativa.

"En el contexto que vive el país, donde se utilizan armas, se debieron haber recolectado muestras para estudiar residuos de pólvora, descartar la existencia de que estos correspondan a la entrada de proyectiles balísticos y nada de eso se hizo y eso da cuenta que el estudio fue incompleto", planteó el reconocido forense sobre este caso en particular.

"Por eso debió ponerse mayor énfasis en la exploración, en la descripción, incluso es tan incompleto el análisis que no se miden esos orificios, el informe no describe cuanto miden, no se recolectan muestras para estudiar", añadió.

Asimismo, Ravanal también manifestó dudas sobre la causa de muerte oficial del joven de 17 años.

"Además, se certifica como causa de muerte asfixia por gases y resulta que la concentración de monóxido de carbono, que es lo único que consta que se haya analizado, es cercana al 33 por ciento, que no es una concentración necesariamente letal", manifestó.

También hizo hincapié en la ausencia de análisis sobre fracturas y una hemorragia intercraneal para determinar certeramente la causa del fallecimiento.

"Aquí hay que analizar incluso las otras fracturas, porque arbitrariamente se dice fracturas explicables por la acción del fuego y eso es conocido en medicina forense, pero en este contexto hay que estudiar si todas las fracturas son por fuego o si son fracturas pre mortem", explicó.

"Se describe una hemorragia intercraneal que uno puede explicarla a causa de los fenómenos del calor, del fuego, pero hay que diferenciarla también de una hemorragia previa a la muerte y eso tampoco se investigó", enfatizó el forense.

El experto además sostuvo que dado el contexto social se deben ampliar los diagnósticos sobre los decesos en el país.

"Es una omisión, en situación compleja, porque este no es un caso común y corriente, estamos en una situación donde hay múltiples factores que pueden incidir, se amplía el abanico de diagnóstico y posibilidades, por lo tanto le era exigible al perito o a los peritos que intervienen los análisis que ampliaran más allá de lo habitual el abanico dentro del diagnóstico diferencial de causas", concluyó.