Giovanna Grandón, más conocida como Tía Pikachu, se encontraba en una manifestación cerca de la Plaza Baquedano cuando efectivos de Carabineros intervinieron en el lugar e intentaron llevársela detenida. Un video difundido en su cuenta de Instagram mostró cómo la transportista escolar se encuentra en el suelo mientras un grupo de policías se abalanza sobre ella, para luego retirarse dejándola en el lugar con su traje destruido. Asimismo, se aprecia a un funcionario lanzándole gas pimienta luego de que ella los encarara. "Nuestra manifestación es pacífica, con música y baile. Nuestro grupo se ha caracterizado por apoyar a los olvidados de nuestro pueblo; campamentos, poblaciones, hemos hecho ollas comunes, jornadas para niños. Juntando ropa y alimentos, herramientas para cubrir las mediaguas. Esta represión violenta debe detenerse ser sentenciada en un futuro", señaló el posteo. "Me trataron de tomar, pero como estaba con el traje no pudieron. Me hicieron pedazos todo el traje, me pegaron patadas. Un carabinero me pegó un combo en la cara, después me tiró gas pimienta en la cara y ahí quedé", dijo más tarde Grandón a CHV Noticias.

