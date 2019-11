Gobierno defendió uso de balines "en casos de extremo riesgo de la vida"

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, afirmó que el Gobierno "no podría estar más de acuerdo" con la prohibición, dictada este martes por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de que Carabineros use armas letales y balines contra personas que estén protestando pacíficamente.

"No podríamos estar más de acuerdo con la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que ha dicho que no se pueden usar los balines contra manifestantes pacíficos... Por supuesto que no se pueden utilizar balines contra manifestantes pacíficos", dijo Rubilar en el Palacio de La Moneda.

La titular de la Segegob afirmó que "en el protocolo de Carabineros el uso de balines y perdigones de goma solamente es (autorizado) en casos de extremo riesgo de la vida de un carabinero o de la vida de un civil, o en caso de que se atente contra la infraestructura pública o privada, donde haya dentro personas que corra riesgo su vida".

En esa línea, "nosotros compartimos el criterio de la Corte de Apelaciones de Antofagasta", dijo la vocera, que consultada por si, en definitiva, el uso de los balines se vetará de modo definitivo, respondió: "Se prohíbe, por supuesto, el uso de balines contra manifestantes pacíficos".

Rubilar no hizo alusión, en su respuesta, al incumplimiento de los propios protocolos de de la policía uniformada en el uso de sus armas, que han denunciado varias organizaciones de derechos humanos.

El lunes, en Cooperativa, el ex ministro del Interior José Miguel Insulza afirmó que era facultad del Ejecutivo ordenar el cese total de uso de balines y perdigones por parte de Carabineros.

Las palabras de la ministra fueron criticadas mediante Twitter por la diputada comunista Camila Vallejo: "Tienen dos lecturas posibles: o acusa a 201 personas d poner en peligro la vida d carabineros y civiles o miente y no quiere reconocer q FFEE viola DDHH...", razonó la ex líder estudiantil.

Las palabras d @KarlaEnAccion tienen 2 lecturas posibles: o acusa a 201 personas d poner en peligro la vida d carabineros y civiles o miente y no quiere reconocer q FFEE viola DDHH...

Finalmente Chile abrió los ojos y no los volverá a cerrar, x mucho q intenten cegarlos https://t.co/t2sE8sg8At — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) 12 de noviembre de 2019

En su comparecencia ante la prensa Rubilar también criticó la moda de la protesta "el que baila pasa", que calificó como denigrante y no pacífica. Esto también fue respondido por Vallejo.

Vocera Karla Rubilar dice que el paro no es el camino y califica de violenta la manifestación "el q baila pasa" @Cooperativa pic.twitter.com/whtO7YooEe — Paola Aguillón (@Aguillonismo) 12 de noviembre de 2019

Cuando una manifestación pacífica se toma la calle y obliga a los conductores a bajarse y bailar para poder seguir avanzando, deja de ser pacífica. Es humillante y violento. Por eso, el respeto es el mejor legado que le podemos dejar nuestros hijos. https://t.co/vLWqI6Xh2o — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) 12 de noviembre de 2019