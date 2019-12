Gobierno dio un plazo de 50 días para la modernización de Carabineros

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, dio a conocer este lunes -tras la primera reunión con el consejo- que se dio un plazo de 50 días de trabajo para la modernización de Carabineros.

Según señaló el secretario de Estado, esta sesión, desarrollada en el Palacio de La Moneda, sirvió para "permitir tener un primer encuentro, fijar los procedimientos, la forma de trabajo y establecer prioridades".

"Las grandes prioridades que tiene el consejo son impulsar mecanismo, reformas, innovaciones y cambios que permitan fortalecer el orden público y garantizar el resguardo de los Derechos Humanos", puntualizó Blumel tras liderar la reunión con el consejo.

El ministro del Interior dio a conocer que "vamos a impulsar una reforma de Carabineros que será trabajada por este consejo, en un plazo de 50 días".

Finalmente, aseguró que es un trabajo de carácter "urgente" ya que "la recuperación del orden público, con eficacia y legitimada sobre la base de un respeto absoluto de los Derechos Humanos, es hoy posiblemente la tarea de la mayor importancia y urgencia".

Los participantes del consejo

Este consejo se realiza como uno de los puntos más importante que anunció el Gobierno tras el informe publicado por Human Rights Watch (HRW), en el que se constataron graves violaciones a los Derechos Humanos por parte de la policía uniformada en las manifestaciones.

Según han señalado desde el Ministerio del Interior, esto buscará una reforma profunda a Carabineros más que una simple modernización.

El grupo de trabajo está integrado por Jorge Correa Sutil, ex secretario de la Comisión Rettig y ex subsecretario del Interior; Jorge Burgos, ex ministro del Interior; Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana; Cristóbal Lira, ex subsecretario de Prevención del Delito; Catalina Mertz, experta en seguridad ciudadana; Patricia Muñoz, defensora de los Derechos de la Niñez y Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos; María Luisa Sepúlveda, experta en Derechos Humanos; Javier Etcheverry, del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado; Franz Vanderschueren, académico de Universidad Alberto Hurtado; Hugo Dolmestch, ex Presidente de la Corte Suprema; Rodrigo Ubilla, subsecretario del Interior; Lorena Recabarren, subsecretaria de Derechos Humanos; y Katherine Martorell, subsecretaria de Prevención del Delito.

Además se confirmó que en la reunión no participará un representante de Carabineros, pese a que fue una petición explícita por parte de partidos de Chile Vamos. En la reunión sí estará presente la coronel en retiro Marta Salcedo, que fue directora de Prevención y Protección de la Familia de Carabineros.