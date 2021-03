Grupo con indumentaria de observadores de DDHH portaba 35 bombas molotov

Carabineros detuvo en Cerrillos la noche del lunes, en medio de la conmemoración del "Día del Joven Combatiente", a un grupo 11 personas luego de descubrir que portaban 35 elementos incendiarios en un vehículo, además de objetos -entre ellas ropa y una credencial- pertenecientes a una ONG de derechos humanos; algo que fue catalogado como "gravísimo" por el Gobierno.

El hecho se registró en la intersección de Lo Errázuriz con Las Flores, donde los sujetos fueron fiscalizados por personal policial que registró los tres vehículos en que se movilizaban, y descubrieron que llevaban estos elementos.

"Detrás de cascos y detrás de haber aducido esa condición (de observadores de derechos humanos), personas quisieron evadir el control policial... ¿Y qué portaban esas 11 personas que finalmente fueron detenidas? 35 bombas molotov", criticó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

"¿Para qué necesitamos observadores de derechos humanos en los hechos de violencia de ayer? Ayer no hubo ninguna manifestación pacífica, no hubo ninguna manifestación ni demanda legítima, lo que hubo fue violencia intensa de una minoría en contra de Carabineros. Ahí no hay nada que observar", aseguró la autoridad.

Finalmente, Galli indicó que esta situación es "peor aún si detrás de trajes, cascos que dicen ser de observadores de derechos humanos se ocultan bombas molotov. Creo que esto es un hecho muy grave".

Los involucrados en este hecho pasarán a control de detención durante este martes.