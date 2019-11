Esto lo ganó la gente. Gracias a cada persona que se movilizó, que saltó torniquetes, que hizo cabildos en pegas y barrios. Y a cada una de las víctimas de violaciones a los DDHH, no las olvidamos. Vamos por la AC y medidas concretas para hacer un país justo. #QueChileDecida

03:31 - | Catalina Pérez, presidenta de RD: "Pido que Chile no vuelva a dormirse sin que esto cambie, sin que ofrezcamos dignidad, justicia, democracia y derechos"

03:30 - | Catalina Pérez, presidenta de RD: "Este acuerdo es mérito de la gente, no de los partidos que estamos aquí sentados"

03:25 - | Álvaro Elizalde, timonel PS: El acuerdo por nueva Constitución "significa un cambio, las cosas no volverán a ser como antes" #LaCooperativa

02:56 - | Heraldo Muñoz: Viene el desafío de construir un Chile mejor, más justo, con una Constitución que no tenga como doctrina un Estado subsidiario, sino que un Chile para todos #LaCooperativa

02:37 - | Acuerdo por nueva Constitución: El órgano constituyente que sea elegido por la ciudadanía "no podrá alterar los quorum ni procedimientos para su funcionamiento y adopción de acuerdos" #LaCooperativa

02:32 - | Quintana: "El órgano constituyente que sea elegido por la ciudadanía tendrá como único objeto redactar la nueva Constitución, no afectando las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado" #LaCooperativa

02:12 - | Juan Enrique Pi, ex presidente de la Fundación Iguales: "Se acaba la Constitución de la dictadura a través del diálogo fraterno entre personas que piensan distinto y llaman a la ciudadanía a las urnas" #LaCooperativa

01:51 - | El ex director de la Conadi y el primer embajador mapuche de la historia de Chile, Domingo Namuncura, adelanta el nombre del acuerdo por nueva Constitución: "Por la Paz Social y una Nueva Constitución" #LaCooperativa

01:51 - | Antonio Leal (PPD), ex presidente de la Cámara de Diputados: "Lo que está por anunciarse es un hecho histórico que han logrado las grandes movilizaciones sociales" #LaCooperativa

%uD83D%uDEA8 URGENTE: Inminente acuerdo por mecanismo sobre #nuevaconstitucion tras arduas conversaciones entre el oficialismo y la oposición en el Ex Congreso que se han extendido por más de 15 horas. pic.twitter.com/NYOY8g234e

01:21 - | Catalina Pérez, presidenta de RD: "No pierdo la esperanza de que, aún a esta hora, el Partido Comunista se sume al acuerdo" #LaCooperativa

01:09 - | Diputada Claudia Mix (Comunes) a TVN: "Aquel que quiera ser 'asambleista' no puede ser un parlamentario" #LaCooperativa

01:05 - | Senador Francisco Chahuán (RN): "No ha sido fácil concordar posiciones al interior de nuestra propia coalición y con la oposición" #LaCooperativa

00:54 - | Presidente Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena: Una nueva Constitución es el inicio de la solución al problema, no es la solución en sí #LaCooperativa

00:45 - | Senador PPD Ricardo Lagos Weber señala a CNN Chile que falta poco para concluir la negociación constitucional, pero advierte: "Hasta que no esté todo acordado, no está nada acordado" #LaCooperativa

LAMENTO Y CONDENO EL DAÑO A LA CATEDRAL DE #PUERTOMONTT Y HAREMOS PROYECTO PARA RESTAURARLA. Condenamos vandalismo e incivilidades y creemos que camino de diálogo, participación, debates y acuerdos construyen una democracia sana y fuerte. No este tipo de hechos. pic.twitter.com/3Qdhk4hjeX

23:37 - | El ex presidente de Revolución Democrática Sebastián Depolo: "Que quede muy claro que si no hay acuerdo es porque la UDI se está aferrando con dientes y muelas a la constitución de su fundador" #SomosCooperativa

22:44 - | Pregunté si podríamos hacer unos cambios y me dijeron que no, entonces si no se podían hacer cambios ya todo estaba acordado y nos pedían suscribir, dice el timonel PC