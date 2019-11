Herido por disparo de estadounidense en Reñaca: Tengo que rogar para que me atiendan, es humillante

"Yo ni siquiera interrumpí el tránsito, iba pasando y el primer disparo que dio este tipo me dio a mí". Así recuerda Luis Ahumada lo que ocurrió el pasado domingo en Reñaca, cuando asistió a una manifestación que era pacífica hasta que el estadounidense John Cobin, con chaleco amarillo, se bajó de su auto y disparó.

El extranjero fue formalizado el lunes por el delito de homicidio frustrado y quedó en prisión preventiva, pero al momento de su detención pudo regresar a su departamento y transmitir un video explicando su versión.

Su víctima dijo a El Mercurio de Valparaíso que aún tiene temor y se siente "frustrado. Imagínate, tengo que ir a rogar para que me atiendan en los consultorios, tener que bajarme los pantalones para mostrar que soy el herido a bala de Reñaca. Esto es humillante, es muy denigrante".

"Imagínate que esta persona me disparó y la policía cuando lo fue a detener lo dejó hacer un streaming, a la hora que es alguien sin dinero se lo llevan a palos a la comisaría", relató Ahumada al diario.

El hombre explicó que el balazo no fue fatal pues no impactó arterias: "Si me la cortaba me moría ahí mismo. En el hospital me dijeron que tuve suerte y ahora sólo espero que se haga justicia".