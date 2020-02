Insulza: Es un error tratar de congraciarse con la postura del anarquismo y la violencia

El senador socialista José Miguel Insulza insistió este sábado en Cooperativa en que los saqueos y actos violentos no pueden ser clasificados como manifestaciones sociales legítimas; advirtió que éstos pueden afectar la participación ciudadana en el plebiscito de abril y que la izquierda debe tomar distancia con claridad de ellos y sus autores.

"Nosotros perdemos si nos identifican con algo que no compartimos, que es la postura del anarquismo y la violencia. Es indispensable separarnos completamente de ellos, (aunque) reconozco que a veces hay manifestaciones que empiezan pacíficas y se salen de eso por la misma acción de la policía", comentó Insulza en El Diario de Cooperativa.

"Los que hacen destrozos en los estadios, las barras bravas, los que destruyen y saquean establecimientos comerciales de gente -muchas veces- muy modesta, no tienen nada que ver con nosotros" y "es un error tratar de congraciarse con ellos. Nosotros no tenemos nada que ganar con la acción violenta, (porque) mientras más violencia hay, menos gente irá a votar en el plebiscito", advirtió el legislador y militante histórico del PS.

"Las democracias verdaderas con altos niveles de violencia no existen", puntualizó el parlamentario, y aseguró que "no se puede calificar actos de saqueo y de violencia extrema como manifestaciones".

Individualismo opositor en la franja

Sobre el plebiscito constitucional que se realizará en abril, el senador aseguró que es importante evitar dar "publicidad" a la violencia que amenaza marzo.

"Veo a todo el mundo dedicado a discutir sobre el tema de la violencia y lo que puede pasar en marzo... Mientras más propaguemos el 'fantasma' de marzo, más problemas va a haber, porque esta gente solo quiere publicidad y no algún objetivo político real, son un número pequeño de la población", señaló.

"Hay que tratar de evitar hacerle publicidad gratuita a los violentos", añadió Insulza, que también señaló que la derecha "está con una complicación bastante más grande que la izquierda" debido a los problemas internos que tiene, y enfatizó que la oposición "necesita una cortina común" para afrontar la campaña del plebiscito.

Además, lamentó que la publicidad para este proceso sea por separado y no en conjunto, algo que -señaló- hubiera sido mucho más potente como mensaje.

"Yo encuentro muy lamentable. La respuesta es muy simple: si quieren o no una asamblea constituyente; no entiendo por qué tenemos que hacer propaganda por separado, hubiera sido mejor una tanda de comerciales en conjunto", criticó el ex ministro, que advirtió "individualismo" en su sector, apuntando directamente al ex candidato presidencial Alejandro Guillier.

"Hay algún grado de individualismo, como en la postura de Alejandro Guillier, aunque tiene su derecho a realizar su propia si así lo ve necesario... pero el debería recordar que fue nuestro candidato único", enfatizó el senador.

Prioridades legislativas

Insulza dio a conocer que en el inicio del perdido legislativo de marzo, el Senado se concentrará en despachar como prioridad la ley sobre la reforma de pensiones y el tema del ingreso mínimo.

"Lo que nos toca al Senado, primero, es despachar la ley sobre la reforma de pensiones, y muy pronto la discusión por el sueldo mínimo, el que no es un buen proyecto, hay que mejorarlo mucho, pero tenemos que tratarlo en el inicio de marzo", dijo.

Finalmente puntualizó que temas como el CAE y el precio de los medicamentos también tiene que ser tratados con urgencia.