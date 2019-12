Intendente: Hicimos un cambio de mano para ordenar las manifestaciones

El intendente Felipe Guevara explicó el "cambio de mano" de la autoridad respecto a las manifestaciones en el país justo a dos meses del inicio del estallido social que ha generado múltiples protestas por demandas de la ciudadanía.

El jefe regional planteó en la víspera en su cuenta de Twitter que tendría "tolerancia cero" con las protestas no autorizadas en bienes públicos y en Lo que Queda del Día detalló a qué se refería con esta declaración.

Tendremos Tolerancia 0 con manifestaciones no autorizadas en bienes nacionales de uso público. No permitiremos que unos pocos entorpezcan el funcionamiento de la ciudad para la inmensa mayoría. Quien quiera manifestarse, deberá coordinarse con @IntendenciaRM y hacerse responsable — Felipe Guevara Stephens (@FelipeGuevaraSt) December 17, 2019

"Lo que quise señalar es que iba a haber un cambio de mano, un cambio de rumbo, un cambio de actitud en el sentido de intentar ordenar las manifestaciones, de manera que estas sean coordinadas con la autoridad, como corresponde, como lo hace el Colegio de Profesores, la CUT, como lo hacen muchos, sin embargo no todos los hacen y por eso quisiéramos orientar esto hacia una coordinación mejor", sostuvo.

Guevara quiso mostrar este cambio de mano con algunos ejemplos, como la situación de Plaza Baquedano.

"En la Plaza Italia, después de dos meses donde se interrumpía el flujo vehicular, donde los buses del Transantiago no podían pasar, donde habían barricadas, donde manifestantes de forma muy violenta se tomaban la Plaza Italia, eso no ocurrió ayer y hoy no está ocurriendo", aseveró.

"Esos grupos no han logrado llegar a Plaza Italia, han estado en el sector de Bustamante, han estado en el sector del Parque Forestal, pero las personas que quieren transitar, andar en bicicleta, moverse en Transantiago o en vehículo por la Plaza Italia lo han podido hacer estos días perfectamente bien", recalcó.

Otro caso que expuso fue el bloqueo de autopistas por parte de No + TAG, donde la reacción cambió de un mes a esta parte.

"Un grupo de siete personas en vehículos obstaculizó el flujo en una autopista (Costanera Norte) de la Región Metropolitana, eso mismo lo hicieron hace un mes atrás (...) Hace un mes esa actividad fue sancionada con partes, ayer fueron detenidos, hoy pasaron al control de detención en el tribunal y están querellados por ley de seguridad interior del Estado que implica hasta 5 años de cárcel efectiva", detalló.

El intendente metropolitano además sostuvo que está abierto a autorizar manifestaciones.

"Todas aquellas personas que deseen manifestarse, no importa si es de forma cultural, artística, política, social, como sea, no tengo ningún inconvenientes con ellos, he autorizado todas las solicitudes que he tenido", añadió.

"Los vecinos de la región tienen derecho a que su ciudad funcione, y estoy preocupado y creo que es mi deber tratar de hacer todos los esfuerzos para que eso opere, para que la ciudad funcione", concluyó.