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Tópicos: País | Manifestaciones

Invasión de zancudos desató inédita protesta de vecinos en Talcahuano

Publicado:
| Periodista Radio: Crístofer Espinoza
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Habitantes del sector San Marcos se manifestaron públicamente para exigir respuestas.

Las lluvias propiciaron criaderos masivos en la desembocadura del río Andalién.

Invasión de zancudos desató inédita protesta de vecinos en Talcahuano
 EFE archivo
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Vecinos del sector San Marcos de Talcahuano (Región del Biobío) realizaron una inédita protesta para manifestar su preocupación por la alta presencia de zancudos, situación que ha provocado molestias y picaduras entre los habitantes.

El fenómeno se ha extendido a distintas comunas de la zona y estaría asociado a las intensas precipitaciones de las últimas semanas, que han dejado charcos de agua dulce donde estos insectos se reproducen y proliferan.

Ante esta situación, el municipio de Talcahuano ha desplegado un operativo con la aplicación de un herbicida natural en las cercanías de la desembocadura del río Andalién, identificada como uno de los principales focos de proliferación.

Los vecinos, sin embargo, realizaron una manifestación para exigir mayores esfuerzos y medidas que permitan reducir la presencia de estos insectos, especialmente cada vez que se registran nuevas lluvias.

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