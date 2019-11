Joven de 23 años denunció tortura en comisaría de San Bernardo

El abogado defensor de derechos humanos Miguel Yáñez denunció esta madrugada la "brutal agresión" a un joven de 23 años en la 14a Comisaría de San Bernardo y anunció una querella en contra de Carabineros por este caso.

La acción legales busca determinar las responsabilidades por presuntos apremios ilegítimos y/o torturas contra la víctima ocurridos durante la noche del jueves.

Según expuso el abogado a Cooperativa, "me entrevisté con este joven alrededor de las 23:00 y me dijo que había sido brutalmente golpeado dentro de la comisaría. Me contó que lo detuvieron a las 8 de la noche en una manifestación y le pegaron durante esa detención. Después fueron a constatar lesiones a un Cesfam, posteriormente llegaron a las 8:30 o 9 de la noche a la comisaría y cuando llega al carro lo amenazaron que lo iban a torturar, y se produce esa tortura".

De acuerdo con el testimonio que el joven le entregó, lo golpearon entre seis y siete carabineros "con lumas, con pies y puños en la cabeza. Le fracturaron dos dientes. Le pegaron en las costillas, en los brazos. Yo lo ví, estaba todo ensagrentado. Está totalmente conmocionado, y para finalizar le rociaron en todo su cuerpo gas pimienta", indicó el letrado.

"Como parte querellante, creemos y estamos seguros de que se produjo un delito de tortura porque se le sometió y se le trató de manera inhumana, se le trató como una cosa, no se le respetaron sus derechos fundamentales y, por lo tanto, se le violaron los derechos humanos", subrayó el abogado.

"Como abogados de derechos humanos, vamos a querellarnos y representar a la familia en este caso", confirmó.

Juez decretó traslado de la víctima a unidad PDI

El abogado Yáñez explicó que se comunicó con el juez de turno Pablo Escobar, del Juzgado de Garantía de San Bernardo, quien "me pidió detalles y una vez que se da cuenta de la gravedad se constituyó en la comisaría para entrevistar a la persona y empezó a cotejar los documentos de la primera constación de lesiones", observando el magistrado que el informe realizado en el Cesfam previo al arribo a la comisaría "no coincidían con el daño actual" de la víctima.

El juez determinó el traslado del joven desde la comisaría hasta la Brigada de Investigación Criminal de la PDI "porque estaba peligrando su vida" en esa unidad de Carabineros, afirmó el abogado.

El hombre sigue en calidad de detenido bajo el cargo de desórdenes públicos. "Como penalistas, veremos si hay un indicio para que sea formalizado o se decrete la ilegalidad de la detención, porque el hecho de manifestarse no es un delito", indicó Yáñez.

Yáñez señaló que también remitió los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), para que investiguen el suceso y tomen las medidas que crean necesarias.