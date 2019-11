Justicia dejó sin efecto prohibición de usar balines en Valparaíso

La Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó sin efecto la orden de prohibir a Carabineros usar balines durante las manifestaciones pacíficas en la región.

La Quinta Sala tribunal de alzada acogió el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio del Interior contra la resolución dictada el viernes 22 de noviembre, que había extendido a todo evento la prohibición a personal policial de utilizar balines en la región y restringía así su utilización en manifestaciones pacíficas.

De esta manera, el fallo, que tuvo una votación dividida de 2 a 1 -los ministros Max Cancino y María Cruz Fierro a favor y la ministra Eliana Quezada, en contra-, dejó sin efecto la primera decisión que había adoptado la misma Corte al acoger un recurso de protección presentado por la Universidad de Valparaíso contra el uso de balines.

Corte de Valparaíso acoge recurso de reposición y deja sin efecto prohibición a todo evento del uso de balines https://t.co/su4tgcWOGd pic.twitter.com/NpZW53gCEb — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) November 28, 2019

Gobierno: "No podemos tener una policía con las manos amarradas"

El Gobierno había reprochado duramente esa resolución judicial, con el intendente Jorge Martínez pidiendo retirar el recurso de protección que había impulsado la prohibición, y con el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien incluso planteó que "los fallos que impiden el uso de la escopeta (antidisturbios) están promoviendo el uso del arma letal".

Tras conocer la nueva resolución de la Corte, Ubilla valoró que el fallo "vuelve las cosas a su normalidad y permite que Carabineros, dentro del marco de la ley y de sus protocolos, pueda utilizar elementos disuasivos como son los gases lacrimógenos y las escopetas antimotines, para efectos de poder disuadir, que ese es el objetivo final, cuando se producen actos de violencia, como tuvimos en Quilpué días atrás".

"La situación anterior dejaba a Carabineros con las manos amarradas, lo que permitía que se produjeran estos actos de violencia, corriendo riesgo los propios funcionarios pero también exponiendo, como lo vivimos en El Belloto, la propiedad privada, la propiedad comercial", sostuvo.

Por ello, resaltó, éste "es un avance significativo (...) vamos en el camino correcto", ya que -afirmó- "no podemos tener una policía con las manos amarradas como algunos han pretendido, una policía con las manos amarradas no puede cumplir su deber constitucional que es darle seguridad a toda la población".

Sigue pendiente recurso del alcalde Sharp

Sin embargo, aún está pendiente otro recurso de protección contra el uso de balines que presentó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, que está siendo visto por otra sala del tribunal de alzada.

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, criticó que le parece que "no calza que el alcalde Sharp vaya a La Moneda a pedir más orden público y seguridad, para proteger a los comerciantes, y al mismo tiempo presente recursos para que los carabineros no puedan accionar para protegerlo. No sé si a la gente de Valparaíso le calza".

Sharp, quien llegó al Palacio de Gobierno junto a comerciantes de la ciudad, respondió y apuntó que "las policías tienen todas las facultades que la Constitución y las leyes les otorgan para poder actuar".

"El recurso hace referencia al manifestante -explicó-, no hace referencia al saqueador, son dos supuestos completamente distintos. Otra cosa es para que para el Gobierno, o para sectores del Gobierno, quizás quien se manifiesta es un delincuente".

Las revueltas en Chile, las más graves desde el retorno de la democracia en 1990, han dejado al menos 26 muertos en distintos actos de violencia (incendios, saqueos y cinco de ellos presuntamente a manos de agentes del Estado) y 2.800 heridos, entre ellos 232 con serias lesiones oculares por disparos de perdigones a la cara.