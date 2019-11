La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó en su sesión de este lunes, en Quito, los hechos denunciados en Chile desde que se originó el estallido social, el pasado viernes 18 de octubre, con la participación de la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y representantes del Gobierno. En ese contexto, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, denunció uso indiscriminado de balines en Chile. “Lo que el Estado ha dicho no es la verdad, los balines de goma se usan no en hechos violentos, no como reacción activa sino que indiscriminadamente contra personas que nada hacen en contra de personal policial”, sostuvo Muñoz. Asimismo lamentó "profundamente, que el Estado de mi país se permita sostener ante esta comisión situaciones que no se condicen con la realidad que niños, niñas y adolescentes en Chile están viviendo, menos me parece razonable que el Estado de Chile pretenda hablar de los daños materiales sin haber hecho una reflexión respecto de los Derechos Humanos de todas las víctimas que en nuestro caso e igual que en el INDH tienen nombre y apellido, caras y rostros", expresó.

