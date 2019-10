Longueira: El eslogan de los "tiempos mejores" se agotó, la gente se cansó

El ex ministro Pablo Longueira se refirió a la crisis política que vive el país y aseguró que él ya lo había advertido hace mucho tiempo, incluso desde el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Mediante un mensaje transmitido por WhatsApp, el ex candidato presidencial consideró que al Ejecutivo le falta relato y a la vez acusó que el eslogan de campaña de Piñera de los "tiempos mejores" se agotó.

"No sé de qué nos sorprendemos. Este gobierno cree que el relato es lo mismo que un eslogan. Como el eslogan es 'Tiempos mejores' la gente ya sabe que eso no llegó. Saben que no llegarán. Se agotó el eslogan y, como no hay relato, la gente se cansó y el Gobierno se fatigó. Ya no esperan nada. Todo es una improvisación al ritmo de las encuestas y de las redes sociales", planteó Longueira, según consignó La Segunda.

"A mi nada de esto me sorprende. Más aún, creo haberlo advertido hace muchos años. Especialmente en el gobierno de SP 1". Además explicó que esto ocurre "porque no hay relato; o sea, un camino.... Es un proceso inclusivo que va subiendo al carro en el camino al desarrollo a los más débiles, sin demagogia y populismo. Un gobierno de derecha sin relato, no existe. Es un mero administrador. No genera continuidad".