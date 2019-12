Mesa de unidad social levantó un campamento en Santiago Centro

La mesa de unidad social levantó un campamento en la Plaza del Tribunal de Justicia, en Santiago Centro, exigiendo la respuesta a las demandas sociales en el marco de la crisis que se vive en el país.

Organizaciones como No+AFP, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el Colegio de Profesores, el movimiento Ukamau y el Colegio de Profesores, entre otros, se instalaron en el denominado "Campamento Dignidad" para exigir respuestas a las demandas sociales.

"Creo que todos partimos de la base que no estaríamos hablando de nueva Constitución si no se hubiesen movilizado millones de chilenos, por lo tanto creo que ese debate a estas alturas es absolutamente extemporáneo, lo que uno hubiese esperado es que no tuvieras que esperar 50 ó 60 días para insistir todavía hasta el día de hoy", declaró la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa.

Con carpas, toldos y mesas se formó una ocupación permanente en la explanada para dar una señal desde la ciudadanía al poder Legislativo y Judicial.

"Es necesario una agenda ambiciosa después de la cantidad de gente que se movilizó, lo que uno hubiese esperado es que ante las movilizaciones contundentes (...) inmediatamente aquí se hubiese puesto a disposición toda la institucionalidad para dar respuesta", agregó

Han quedado instaladas las primeras carpas del #CampamentoDignidad. Será un espacio abierto y de construcción política colectiva en búsqueda de justicia social.#ANEFPresente #UnidadSocial #ChileQuiereCambios pic.twitter.com/0yl2P1gf1I — ANEF (@anefchile) December 9, 2019

Paro nacional de la ANEF

Por su parte, la ANEF ratificó el paro de 24 horas para este martes, todo esto en el marco de la negociación del reajuste al sector público y la propuesta del Ejecutivo de un reajuste escalonado, sin considerar sueldos superiores al millón y medio de pesos.

"El Gobierno respondió con algo que no estaba en el periodo cuando se presentó hace más de dos meses, nos lleva a un terreno donde efectivamente nos hace a nosotros los trabajadores costear la agenda social o la crisis social, así lo plantea", indicó el presidente de la ANEF, José Pérez.

Pérez lo calificó de "impresentable e inédito" cuando se plantea que "tenemos que financiar, incluso perder, ni siquiera partes con un piso que es recuperar el poder adquisitivo que todos los trabajadores tenemos que poner en la mesa, no puedes partir al revés".

La paralización incluirá una concentración en el sector de Los Héroes y tendrá turnos éticos en los lugares que sean necesarios.