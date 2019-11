Ministro de Hacienda por alza del dólar: Es una señal de inquietud que seguimos atentamente

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, manifestó inquietud por la fuerte alza del dólar que aunque durante la jornada superó los 800 pesos, finalmente cerró en los 783 pesos, lo que superó en más de 20 pesos el cierre del lunes y además constituye el mayor valor de la divisa en la historia.

El secretario de Estado teme que esta volatilidad en el precio de la divisa estadounidense tenga efectos en los precios y en el bolsillo de la gente.

"Obviamente es una señal de inquietud que estamos siguiendo muy atentamente, esto tiene impacto en los precios, en la inflación, en toda la cartera de bienes de una parte importante de los bienes que consumimos y marca una preocupación", dijo Briones.

"Es fundamental que los chilenos, todos, hagamos un esfuerzo por contribuir a la normalidad del país. Las marchas pacíficas han pasado el mensaje y esos mensajes están teniendo eco en las medidas que tanto gobierno como oposición han ido tomando, pero es importante que entendamos que nuestros actos tienen consecuencias y están teniendo consecuencias graves en la economía", añadió el titular de Hacienda.

El alza de la moneda norteamericana genera aumentos en los precios de los productos importados y hasta viajar en Uber puede ser más caro, dado que los cobros en las tarjetas de crédito se hacen en dólares.

Camioneros advierte sobre alzas en los fletes

Pese a que el precio del petróleo no ha variado y tiene reintegro del impuesto específico, los camioneros ya advirtieron eventuales alzas en los fletes.

"Esto va a impactar violentamente en los combustibles en estos días, por lo tanto eso significa que van a subir los fletes. Espero que la Fiscalía Nacional Económica no me llame como me llamó cuando dije que había que subir las tarifas cuando subió el petróleo y ahí estamos enjuiciados", dijo Juan Araya, presidente de la Confederación de Dueños de Camiones.

En tanto, George Lever, gerente de la Cámara de Comercio, explicó que este contexto puede golpear los precios en el retail.

"Depende mucho de cuánto dure este tipo de cambio tan alto que tenemos hoy día. Eso se podría traspasar efectivamente a precios, algunos se traspasan automáticamente, pero lo que sí va a pasar es que las empresas van a ajustar a la baja sus inventarios, van a disminuir seguramente las importaciones de bienes de consumo", detalló.

Economista apunta al "pánico" por caída de la Bolsa

En línea con el dólar, la Bolsa de Santiago mostró una caída de cerca del 3,0 por ciento, lo que para el economista Manuel Agosín se trata de un reflejo de la situación actual del país.

"Es un termómetro de lo que está ocurriendo, no tiene nada que ver con Estados Unidos ni la guerra comercial, tiene que ver exclusivamente con una especie de pánico que se apodera de las personas que tienen muchas tenencias en pesos que se cambian al dólar", comentó.

"La gente está botando el peso y comprando dólares por la incertidumbre que existe con respecto a cómo vamos a salir de la crisis", agregó.