Padre de joven golpeado por Carabineros: Actuaron como vándalos, peor que delincuentes

Eduardo Soto, padre del joven golpeado por siete carabineros dados de baja en la comuna de Puente Alto, fustigó el proceder de los ex uniformados y remarcó que actuaron "peor que delincuentes".

En conversación con Una Nueva Mañana, de Cooperativa, el padre del afectado señaló que no quedó "conforme con la respuesta que me dio el Servicio Médico y con la resolución o el reporte que aparecía en el papel. Así que su mamá, en el día siguiente, lo llevó a un médico particular y aparecen las lesiones más graves".

"Yo apoyo el movimiento social que hay en estos momentos", escucho testimonios y la radio "pero cuando le toca a uno, personalmente, no hay palabras", indicó, "en mis declaraciones he dicho y reitero: me da vergüenza el actuar de ellos (carabineros)".

"En el video aparece claramente que actúan como unos vándalos, peor que delincuentes. No hubo procedimiento", fustigó Soto.

"Si el video no hubiese existido, no estaríamos teniendo esta conversación, no estaría este tema tan mediático, no se hubiese sabido nada. Quiero ser claro y categórico en eso: yo sé que esto sucede a menudo, el actuar de Carabineros es demasiado violento hacia la ciudadanía. Mi hijo tuvo la fortuna de que fue grabado", sentenció.