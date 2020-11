PDI rechazó acusación de "montaje" tras absoluciones por quema del Metro: "Una mentira flagrante"

Luego de que el Séptimo Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago absolvió y ordenó la liberación de Daniel Morales (35 años) y de su sobrino adolescente, el menor de iniciales B.S. (16), imputados por el ataque incendiario que destruyó a la Estación Pedrero del Metro el 18 de octubre del 2019, el abogado defensor Rodrigo Román no dudó en acusar que en la investigación hubo "montaje" y "mano negra de las policías y la Fiscalía".

Pero desde la Policía de Investigaciones, que llevó las diligencias del caso, rechazaron de plano la acusación y el director general Héctor Espinosa envió un mensaje a los detectives respaldando el trabajo de la institución.

"La PDI, en la certeza que dichas afirmaciones constituían una mentira flagrante que sólo contribuye en generar desconfianza en la opinión pública y en sus instituciones, esperó tranquilamente el fallo judicial, el que fue publicado el día de ayer (martes)", dice el mensaje de Espinosa, citando textualmente el fallo del Tribunal, de acuerdo con La Tercera.

Consultado por ese medio, razonó que es de "una irresponsabilidad y liviandad enorme lo señalado por uno de los abogados en este caso, pues la PDI no hace montajes".

"Acusarnos de algo así solo busca minar nuestra legitimidad ante Chile y tratar de asociarnos con maniobras y situaciones en las cuales nada tenemos que ver, tal como se hizo en 2019, cuando se nos quiso implicar en varias ocasiones en gravísimos casos de violaciones a los DD.HH., y demostramos que todas esas acusaciones eran falsas", agregó.

Aunque "es el mismo tribunal quien descarta las pruebas, acusando supuestos errores en la cadena de custodia, lo que no compartimos", subrayó que la sentencia "dice claramente que no hay ni un solo elemento que pruebe la acusación de ese abogado, y es por ello que como institución nos reservamos el iniciar acciones legales en su contra (de Román), pues no estamos dispuestos a permitir que nadie se sienta con el derecho a manchar la historia de 87 años de esta Policía Civil, que se ha cimentado a base de profesionalismo, verdad y convicción".

FALLO DEL TRIBUNAL DESCARTA TESIS DE MONTAJE

La absolución de los dos imputados -por "un serio problema de legalidad" de la prueba acusatoria- fue informada la semana pasada, y la sentencia completa, de 117 páginas, fue dada a conocer ayer miércoles. En el texto, publica hoy La Tercera PM, hubo mención explícita a la acusación del abogado Román, la cual descartaron, de forma unánime, los magistrados.

"En relación a lo sostenido por la defensa del acusado Salazar Morales, en cuanto a que lo traído a juicio por parte del Ministerio Público y que los querellantes constituía un 'montaje', este tribunal desestima totalmente aquello, en tanto que no se incorporó al juicio ningún elemento probatorio, por parte de este interviniente, que permitiere a estos juzgadores determinar la existencia de lo afirmado", expone el fallo.

Por otra parte, el tribunal sostiene que las pruebas rendidas en el juicio vulneraron y desconocieron normas como "no precisar en forma clara de dónde se obtuvo la evidencia y de no dar cumplimiento a lo que imperativamente le impone el Código Procesal Penal, en cuanto al análisis y conservación de la evidencia"; lo cual está siendo analizado por la PDI, si bien no comparten la tesis de que hubo errores en la cadena de custodia.

Con todo, los jueces José Pérez, María Elizabeth Schurmann y Fernando Monsalve condenaron al pago de costas de la causa, en partes iguales, al Ministerio Público, querellantes, al Ministerio del Interior y a Metro; además, en materia civil, se condenó en pago de costas a la empresa.

De todas maneras, se trata de un fallo de primera instancia, por lo que el caso puede llegar a tribunales superiores. De hecho, la Fiscalía Metropolitana Oriente, que defiende que la prueba "fue obtenida legalmente por los equipos investigativos de la PDI", ya anunció la interposición de un recurso de nulidad.