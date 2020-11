El Presidente Sebastián Piñera dijo haber sentido "una tremenda frustación" al conocer el fallo judicial que absolvió al tío y al sobrino que estaban imputados por la quema de la Estación Pedrero del Metro de Santiago, el 18 de octubre de 2019.

"A mí lo que me pasa con eso es una tremenda frustración", dijo Piñera esta tarde en Temuco, en una entrevista con medios radiales en la Región de La Araucanía.

"A mí me pasa lo mismo que a todos los chilenos: me produce una tremenda frustración que no podamos actuar con mayor rapidez (frente a tales hechos), pero un Presidente tiene que respetar los fallos de la Justicia. Puede no compartirlos, pero tiene que respetarlos", explicó.

El Mandatario también recordó, en este contexto, "algo que ocurrió hace unos años atrás: el caso bombas (I), que (a los imputados) los dejaron libres, y los que quedaron libres se fueron a España y en España cometieron actos de terrorismo, fueron detenidos, condenados y ahora están de vuelta en Chile".

Los anarquistas Francisco Solar y Mónica Caballero, procesados y absueltos en dicho "caso bombas I", en 2012, y luego condenados por la colocación de un artefacto explosivo en la Basílica del Pilar, en Zaragoza, fueron arrestados de nuevo en julio en Santiago.

Solar, en específico, está imputado por el envío por correo de paquetes bomba, el 25 de julio de 2019, al ex ministro Rodrigo Hinzpeter en las oficinas del grupo Quiñenco, y a la 54ª Comisaría de Carabineros, de Huechuraba.