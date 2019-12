Piñera: Al referirme a ciertas "fake news" en entrevista no me expresé de forma precisa

El Presidente Sebastián explicó mediante un video en Twitter sus expresiones en una entrevista con CNN en Español por la que recibió múltiples cuestionamientos debido a la relativización de las violaciones a los derechos humanos durante la crisis social iniciada el 18 de octubre.

En el citado diálogo con el periodista argentino Andrés Oppenheimer, el Mandatario aseguró que existe una "gigantesca" campaña internacional de desinformación destinada a "crear una sensación de desorden y una crisis total" en el país, y que han tenido, "sin duda", la "participación de gobiernos e instituciones extranjeras".

Además, resaltó que varios de los videos que han surgido durante la crisis social que estalló el pasado 18 de octubre, que dan cuenta de violaciones a los derechos humanos, son grabados "fuera" de Chile, son "falsos" o han sido "tergiversados".

Mediante un mensaje y un video en su cuenta de Twitter, el Mandatario explicó que "al referirme a ciertas fake news en entrevista a CNN, no me expresé en forma suficientemente precisa, provocando interpretaciones q no representan mi pensamiento".

"Las violaciones a DDHH deben ser condenadas siempre, por todos y en toda circunstancia y nunca tolerar la impunidad", recalcó.

Al referirme a ciertas fake news en entrevista a CNN, no me expresé en forma suficientemente precisa, provocando interpretaciones q no representan mi pensamiento. Las violaciones a DDHH deben ser condenadas siempre, por todos y en toda circunstancia y nunca tolerar la impunidad. pic.twitter.com/jxFKam6cvQ — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) December 27, 2019

Extensa reunión

En paralelo, durante la tarde de este jueves se llevó a cabo una reunión en la casa del Presidente Piñera en Las Condes, la que se extendió por más de tres horas y en la que participaron los líderes de Chile Vamos, con el fin de destrabar el conflicto en el conglomerado por la paridad de género.

Entre quienes participaron en la cita están la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, los senadores Juan Antonio Coloma y Ena Von Baer (ambos UDI), además del timonel RN, Mario Desbordes.

Además, también estuvo en la reunión la ministra Isabel Plá (UDI), el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, y el senador del mismo partido, Felipe Kast.