Presidenta UDI denunció en Fiscalía a líder de grupo ultraderechista

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, realizó una denuncia ante la Fiscalía local de Santiago en contra del líder del grupo ultraderechista Capitalismo Revolucionario, Sebastián Izquierdo, por hechos que pueden significar delitos.

El gremialismo fue relacionado con la agrupación de Izquierdo en algunos videos de redes sociales, en uno de los cuales el sujeto aparece haciendo un tutorial para fabricar escudos en una sede de la UDI y otro donde se retiran de la misma sede escudos y armas que se utilizaron luego en la violenta marcha del rechazo del sábado.

En el escrito el partido acusó a la agrupación de Izquierdo de ser un movimiento "extremo" que en el último tiempo "ha participado en marchas pacíficas tratando de desviarlas para darles una orientación distinta en pos de intereses violentistas".

Además, apuntó al individuo de publicar videos en YouTube en los que "justifica la violencia proveniente del grupo que lidera" y donde él señala: "Los vamos a matar a todos, porque no merecen compartir planeta Tierra con el resto de los seres humanos".

A juicio de la senadora, esto puede constituir el delito de amenazas y además incitación al odio, por lo que solicitó investigar los hechos para buscar a los responsables y formalizarlos y condenarlos.

JVR: No me puedo hacer responsable de los que hacen los militantes

Al ser consultada por un reportaje en el que se expone el vínculo de la UDI con la sede comunal mencionada anteriormente, la presidenta del gremialismo dijo no tener vínculos con el dueño del inmueble.

"No conozco al señor Gallardo (sic) (Jaime Gallegos es dueño de la sede de Bulnes), nunca he hablado con él. Por política del partido no arrendamos sedes comunales. Hay lugares donde, ya sea que se facilitan oficinas, se consiguen que alguien se las preste o alguien arrienda, no sé, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso", dijo la senadora.

"Son cerca 50 mil militantes en la UDI y no me puedo hacer responsable de lo que hace cada uno de ellos, yo me hago responsable por lo que hace el partido institucionalmente", añadió.

La senadora además emplazó a la oposición para condenar la violencia con acciones concretas, venga de donde venga, llamando a aprobar la ley antiencapuchados.