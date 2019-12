El diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, criticó la reacción de Felipe Kast ante la crisis social en Via X. "Fue uno de los que se paralizó y no entendía lo que pasaba. Este modelo tiene problemas graves que hay que corregirlos, cambiarlos. Dicen: 'Nosotros hemos sido leales con el Gobierno, porque nos hemos quedado callados'. Algunos no querían hacer nada, discutamos las pensiones en dos meses, decía el mismo Felipe. ¿De qué estai hablando, si no tenís dos meses?". Desbordes afirmó que "para nosotros la lealtad es decirle las cosas al Gobierno". En pensiones, propuso avanzar a un sistema mixto y afirmó no entender por qué no se ha tocado el sistema de salud.

LEER ARTICULO COMPLETO