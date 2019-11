Presidente Piñera promete "verdad y justicia": No habrá impunidad con aquellos que cometieron abusos

Tras cuatro días de discreto silencio, el Presidente Sebastián Piñera volvió a dirigirse al país para compartir sus reflexiones tras el histórico acuerdo constitucional y también, ante las acusaciones por violaciones a los derechos humanos durante la crisis social, prometió "verdad y justicia" para que no haya "impunidad" para aquellos que cometieron abusos así como con quienes realizaron "actos de inusitada violencia".

El Mandatario agradeció la labor de las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones y Bomberos, que en "jornadas extenuantes y muchas veces violentas arriesgaron sus vidas e integridad física por proteger nuestras vidas e integridad física".

"Lamentablemente, y a pesar del firme compromiso y de todas las precauciones que tomamos, no solo el Gobierno, también las Fuerzas Armadas y de Orden para proteger los derechos humanos de todos, en algunos casos no se respetaron los protocolos, se cometieron abusos o delitos, y no se respetaron los derechos de todos", reconoció desde La Moneda.

Por ello, "nuestro compromiso con los derechos humanos, con la verdad y la justicia exigen que todos estos casos que están siendo investigados por sumarios administrativos o por la Fiscalía sigan siendo investigados, para que en función del mérito de la causa puedan ser conocidos y juzgados por nuestro Tribunales de Justicia. No habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron atropellos o abusos".

El jefe de Estado expresó su "solidaridad y condolencias con las personas que fueron víctimas de esa violencia, con los que sufrieron lesiones y muy especialmente con los familiares de aquellos compatriotas que perdieron su vida", junto con asegurar que "haremos el mejor esfuerzo para asistir a las víctimas, en su recuperación, y para que la Fiscalía y los tribunales cumplan con su misión de hacer justicia".

Acuerdo constitucional significa "avanzar hacia un Chile más justo"

Manifestó que durante la crisis se han conocido "legítimas demandas", y que "en las últimas cuatro semanas todos hemos cambiado, porque el pacto social se resquebrajó y mostró sus heridas y sus grietas", ante lo cual "necesitamos todos juntos renovarlo de forma tal de poder sanar esas heridas y reparar esas grietas, y para que eso sea posible todos los chilenos de buena voluntad debemos condenar de forma categórica y sin ninguna ambigüedad la violencia, venga de donde venga, porque sabemos que la violencia solo engendra más violencia".

En ese marco, recordó que "el martes pasado, después de una noche de destructiva violencia (...) tuve que optar entre dos caminos muy difíciles, el de la fuerza -a través de decretar un nuevo estado de emergencia- y el de la paz. Esa noche optamos por el camino de la razón para darle una oportunidad a la paz. Quiero agradecer a tantas organizaciones que al día siguiente no dudaron en sumarse a ese camino de paz y unidad".

Y debido a que los días siguientes, ya en la madrugada del viernes, los partidos políticos con representación en el Congreso lograron el histórico "Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución", Piñera valoró y agradeció "desde el fondo del alma al amplio grupo de parlamentarios que, después de muchas horas de difíciles negociaciones y de legítimas discusiones, lograron superar muchas de sus diferencias históricas y pusieron, a través de un acuerdo, los intereses de Chile y chilenos por delante".