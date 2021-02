Presidentes de las comisiones de DDHH del Congreso rebaten dichos del Gobierno contra Bachelet

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) y la diputada Emilia Nuyado (PS), presidentes de las comisiones de Derechos Humanos de sus respectivas cámaras, condenaron las declaraciones emitidas por el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, luego de que Michelle Bachelet aseguró que tras el estallido social del 18 de octubre del 2019 se registraron violaciones graves a los DD.HH. en Chile.

El lunes se dio a conocer que Bachelet, en su calidad de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, respondió una consulta realizada por la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien investiga una veintena de querellas contra distintas autoridades por presuntos crímenes de lesa humanidad.

La ex Mandataria detalló la visita de una delegación de la Oficina que preside y el informe que concluyó que "que había razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre (de 2019), se había producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo o innecesario de la fuerza".

La molestia no se hizo esperar, y el vocero de Gobierno respondió que "en un país democrático, quien determina si hay o no eventuales violaciones a los derechos humanos no son los gobiernos, no son otras personas, no son ex Presidentes, sino que son los tribunales de justicia", a pesar que Bachelet respondió en calidad de sus funciones en la ONU.

Tras esto, el senador Latorre dijo este martes a Cooperativa que "el Gobierno ha mostrado un desprecio a la institucionalidad internacional".

"La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos es parte de la red internacional o del sistema internacional de derechos humanos y creo que el Gobierno de Chile ha despreciado esa institucionalidad, no se ha hecho cargo de las recomendaciones de los informes sobre derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, y, además, en su Gobierno, en el contexto del estallido social, e incluso hasta ahora en pandemia, sigue habiendo graves y masivas violaciones a los derechos humanos", aseguró el parlamentario RD.

Por su parte, la diputada Nuyado afirmó que la respuesta de Bachelet a la Fiscalía "no debe sorprender al Gobierno, dado que, además, otros organismos internacionales de derecho humanos concluyeron lo mismo y realizaron recomendaciones al Gobierno, que aún no ha tenido la voluntad política ni moral para implementarlas"

"Más aún —añadió la legisladora socialista—, se siguen vulnerando los derechos fundamentales, en especial en Carabineros".

AMNISTÍA INTERNACIONAL ACUSÓ AL GOBIERNO DE "INTENTAR TAPAR EL SOL CON UN DEDO"

La directora en Chile de la ONG Amnistía Internacional, Ana Piquer, dijo a Cooperativa que "las conclusiones que se conocieron de la alta comisionada son en realidad similares a las de todos los organismos internacionales, intergubernamentales como no gubernamentales, que investigamos el tema en su momento, incluida AI".

"Negar que esto sucedió en el marco del estallido social o decir que dependen de lo que digan los tribunales es simplemente intentar tapar el Sol con un dedo, dejando a las víctimas sin reconocimiento ni reparación y retrasando la adopción de medidas de no repetición", señaló la observadora.

"Cosa aparte es que se deben llevar adelante las investigaciones penales que correspondan para identificar a quienes sean responsables de estos hechos", agregó.