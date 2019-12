Proceso constituyente, ley antisaqueos y reajuste: La intensa agenda del Congreso esta semana

Un intenso debate legislativo es el que vivirá esta semana el Congreso Nacional, días en que deberá discutir diversos proyectos surgidos en el marco de la crisis social del país, ad protas de cumplir dos meses, así como el reajuste al sector público, que sufrió un traspié la semana pasada con su rechazo en la Cámara de Diputados.

Entre los variados temas que se abordarán están el proceso constituyente y los proyectos de ingreso mínimo garantizado, el que fija mayores sanciones a saqueos y el mencionado reajuste, en cuya discusión el Gobierno deberá insistir.

Algunos parlamentarios plantean que no se está avanzando con la celeridad que requiere la situación del país, pero el presidente de la Cámara Baja, Iván Flores (DC), apuntó que "pese a que el Gobierno ha hecho hartos anuncios desde que inició este movimiento social masivo, recién está ingresando los proyectos, de tal manera que hemos estado preocupados porque no vaya a ser cosa que se nos aconche cuando justo necesitamos cumplir ciertos plazos".

Por su parte, Jorge Rathgeb, jefe de la bancada RN, dijo esperar que "de parte de la oposición no se sigan presentando comisiones investigadoras que finalmente no conducen a nada, comisiones especiales y acusaciones constitucionales, que hay que recordar que la semana pasada estuvimos un día entero tramitando una acusación contra el Presidente de la República que finalmente no condujo a nada".

Prioridades

Desde el oficialismo, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) comentó que "tenemos hartos proyectos, pero como todo en la vida hay que hacer prioridades, para mi juicio todas las que tengan que ver con el orden público, en primer lugar; hay una ley antisaqueos, antibarricadas, que son fundamentales para restablecer ese orden que es tan necesario".

"Importante a mi juicio es resolverlo con más velocidad, priorizar de mejor manera", enfatizó.

En tanto, el senador PS Carlos Montes sostuvo que "esta semana va a ser una semana en que el tema del reajuste al sector público va a ser bien determinante, tenemos además otro proyecto importante sobre Gendarmería, que tendría que quedar listo este año".

Consultado sobre la idea expuesta por el senador y ex candidato presidencial Alejandro Guillier de suspender las vacaciones, Montes dijo que "podrán cortarse efectivamente, pero dentro de un esquema de vacaciones, (porque) los funcionarios tiene derecho a vacaciones".

En lo inmediato, este lunes la Cámara de Diputados iniciará la semana discutiendo en Sala las iniciativas de apoyo a las pymes propuestas por el Ejecutivo, en tanto que el Senado debería habilitar la insistencia del Gobierno para el reajuste al sector público; mientras se espera que se siga avanzando en el proyecto que materialice el acuerdo constituyente.