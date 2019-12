Consejo del PR pide sancionar a parlamentarios que rechazaron acusación contra Piñera

El consejo general del Partido Radical (PR) aprobó por unanimidad un voto político en el que desestiman la actuación de los parlamentarios Carlos Jarpa, Fernando Meza y Pepe Auth (Independiente) por apoyar la llamada "cuestión previa" en el marco de la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.

El partido determinó que el actuar de los políticos señalados se contradice con los principios del PR, además de ir en contra del contexto social y político que vive el país.

A raíz de esto, el consejo general acordó enviar los antecedentes al tribunal supremo del partido para que evalúe la expulsión de los legisladores Meza y Jarpa, en consecuencia de la reunión que sostuvieron con el ministro del Interior Gonzalo Blumel antes de que dieran su aprobación a la "cuestión previa" en el Congreso.

Asimismo, se solicitó la salida inmediata del diputado Pepe Auth de la bancada radical.

Por su parte, los militantes del partido presionaron a la alta esféra del PR con una toma de la sede central, además de solicitar las "sanciones correspondientes" a los implicados.

Pepe Auth desdramatizó decisión

El diputado Pepe Auth desdramatizó la decisión del consejo general del Partido Radical de pedirle su salida de la bancada de la colectividad, aunque manifestó sorpresa por esta situación derivada luego de su votación a favor de la cuestión previa por la acusación constitucional del Presidente Sebastián Piñera.

"Solo declarar mi sorpresa, porque ni la mesa directiva del partido, ni el CEN (Comité Ejecutivo Nacional) del Partido Radical se anunciaron a favor de la acusación constitucional, más bien todos eran reticentes a la acusación constitucional", planteó el diputado independiente.

"Si ellos desean que no siga la bancada, la relación es entre dos, para bailar tango se necesitan dos. Yo he estado disponible y si ellos dejan de estarlo, por supuesto no seguiré siendo parte de ella. No tiene para mi ningún drama", añadió.

Apoyo al proceso constituyente y fin a la exclusión

En relación con el proceso constituyente, el consejo del PR decidió exigir el apoyo inmediato al acuerdo de una Nueva Constitución, con el mecanismo de Convención Constitucional elegido en su totalidad por la ciudadanía en el Plebiscito que se realizará en abril del 2020.

Por otra parte, acordaron impulsar cambios a la legislación electoral para garantizar que en el órgano constituyente haya paridad de género, además de la implementación de normas que respalden la participación independiente y escaños reservados para pueblos originarios.