Sebastián Depolo, ex presidente de Revolución Democrática (RD), cuestionó en El Primer Café la declaración de las Fuerzas Armadas, respondiendo a un duro informe de Amnistía Internacional. "Mi problema es que, en los hechos, Sebastián Piñera no está gobernando el país", advirtió, explicando que "no puede mantener el orden público, no puede generar proceso político y, además, no está gobernando a las policías y las fuerzas". Depolo indicó que "si vamos a validar como normal que las FFAA vocereen respecto a lo que un informe de una ONG internacional dice respecto a temas de DDHH, estamos en una crisis mayor de la institucionalidad".

