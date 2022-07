Senadora Campillai criticó al Gobierno por lento avance en amnistía para "presos del estallido"

La senadora Fabiola Camipillai criticó al Gobierno por el lento avance que ha tenido en la Cámara Alta el proyecto de amnistía por los denominados "presos del estallido social".

La parlamentaria llegó la última jornada hasta la oficina de partes del Palacio de La Moneda junto a familiares de personas detenidas por el caso Hotel Principado de Asturias, con la finalidad de pedir la libertad de los acusados. "No queremos más persecución penal y criminalización a nuestros jóvenes que ya habían sido absueltos", indicó a través de Twitter.

Acompañamos a los familiares de los presos políticos del caso "Hotel Principado" a entregar una carta al Presidente @gabrielboric para pedir su libertad. No queremos más persecución penal y criminalización a nuestros jóvenes que ya habían sido absueltos. #Libertad pic.twitter.com/eOpsaCCE7J — Fabiola Campillai Senadora (@DignidadFabiola) July 7, 2022

Cabe señalar que el pasado 2 de junio, el Octavo Juzgado de Garantía ordenó la detención de dos personas que en mayo fueron absueltas por los delitos de elaboración y lanzamiento de artefacto incendiario.

En esta línea, la senadora, quien perdió la vista en noviembre del 2019 a causa del actuar de Carabineros durante el estallido social, expresó que "encontramos insólita esta decisión, pero estamos apoyando a estas familias", según consignó El Mercurio.

Además, resaltó que actualmente "hay 65 condenados en cárceles por montajes y declaraciones de PDI y Carabineros que hoy ni siquiera nos representan, no creemos en ellos, pero sí el Poder Judicial cree en ellos y su declaración. Hay otros compañeros que están a la espera de juicios y otros compañeros que se han culpado para tener una pena fuera de las cárceles".

Campillai ha trabajado junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en una mesa de trabajo para buscar reparación a los familiares de los detenidos durante el estallido social, como también ha mantenido las conversaciones para destrabar el proyecto de ley de amnistía para los "presos de la revuelta", aunque sin avances.

Es por esto que la parlamentaria dijo "hemos estado pidiendo audiencias con el Presidente, (el ministro de la Segpres) Giorgio Jackson y la ministra de Justicia (Marcela Ríos) y todavía no se me responde. Voy a seguir luchando por los presos hasta que todos estén en la calle. El mensaje es recibir a la senadora porque si no vamos a ser parte de todas estas madres y participar en todas las instancias que estimen convenientes para luchar por nuestros hijos".

"Estamos aburridos -continuó- de ver a estas familias destruidas esperando la libertad de los presos", y apuntó que "nosotros éramos parte para realizar este proyecto, pero cuando vieron que no habían los votos suficientes ni siquiera se nos informó a nosotros antes de hablar con las familias".

"Esta senadora, yo me creo capaz de poder buscar esos votos y no se me informó a pesar de que estábamos trabajando en ese proyecto, así que yo estoy muy enojada con eso y por eso pido esta reunión. No creo que el Gobierno sea capaz de buscar esos votos", concluyó.