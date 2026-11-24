El Colegio de Profesores convocó a una macha en el centro de Santiago, desde Plaza Baquedano hasta Plaza Los Héroes, en el marco de un paro nacional en contra de los recortes presupuestarios en materia de Educación incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.

Miles de docentes bajaron por la Alameda hasta el sector de Los Héroes; mientras TransporteInforma detalló sobre desvíos en Avenida España, en dirección al oriente, y en Miraflores y Mac Iver, en dirección al poniente.

"Todos los recortes que se están dando afectan a todo el país y a todos los trabajadores, no solamente a la comunidad educativa. Estamos aqui porque estamos en contra de los ajustes y de los despidos de nuestros compañeros", relató un educador.

Otra docente denunció la ejecución de "un despido masivo (de profesores)" a través del recorte a la educación. Se afecta a la calidad del rubro y miles de pedagogos quedarán sin pega".

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, alertó que "la educación pública está seriamente amenazada. Si bien el Presupuesto 2027 presentado al Congreso no va a salir igual como lo presentó el Gobierno, todavía no es suficiente" la cantidad de recursos, agregó.

"El candidato Kast prometió que no iba a haber afectación a los derechos, pero el Presidente Kast sí lo está haciendo (...). Por ejemplo, está el programa 'Yo Elijo mi PC', que finalmente lo repusieron, pero quién puede tener esa mentalidad y ser tan descarnado", recriminó.

En las manifestaciones participaron "descolgados" que, encapuchados, levantaron barricadas y realizaron ataques incendiarios contra Carabineros en la esquina de la Alameda con Manuel Rodríguez. Esto obligó el uso de carros lanzaaguas y lanzagases, además de bombas lacrimógenas.

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