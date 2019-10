Una veintena de vecinos protestó por llegada del Metro a Las Condes

Una veintena de vecinos de la comuna de Las Condes se reunieron para protestar en contra de la construcción de la futura Línea 7 del Metro de Santiago en el Parque Araucano.

Según indicaron los manifestantes, a través de un documento entregado a la prensa, la solicitud del traslado de esta estación se debe al cuidado del parque que es un "pulmón verde" de la ciudad, debido a que las construcciones podrían dañar los árboles del lugar.

"No se puede seguir construyendo dentro de parques porque el cambio climático impone esta obligación (...) Hemos rechazado la construcción de un museo y hemos apoyado el traslado de la dirección de tránsito para que se convierta, este espacio, en área verde del parque", argumenta el comunicado.

Los vecinos, de esta forma, intentaron dejar atrás el argumento de que la llega del Metro aumentaría la delincuencia en la zona, cómo así lo habían señalado al convocar a la movilización.

Hoy los organizadores están solicitando que la construcción se realice fuera de este recinto, ya sea en el Mall Parque Arauco, en la calle lateral de Av. Kennedy o en el sector de Alonso de Córdova con Cerro Colorado.

Las protestas no contaron con el respaldo del alcalde de la comuna, Joaquín Lavín, quien señaló que sí quiere que la estación llegue al sector pero no al Parque Araucano.

No iré a protesta de vecinos pq no quiero q se confundan las cosas. SI quiero q llegue el Metro. Lo único es q me encantaría q Estacion no quede dentro del Parque Araucano. Para salvar los árboles. El miércoles propondré 3 alternativas de ubicación a @luisdegrange Ojalá se pueda