Van Rysselberghe insiste en cuestionamientos a Blumel: No ejerce su liderazgo

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, cuestionó nuevamente al ministro del Interior, Gonzalo Blumel (Evópoli), asegurando que no ejerce su liderazgo.

"Que hoy día tengamos un ministro del Interior que no ejerce, por la razón que sea, su liderazgo, ni siquiera en su propio partido, nos preocupa. Esperamos que esto se corrija por el bien del Gobierno", señaló la senadora.

Ante la congelación de la participación de la UDI en Chile Vamos, Van Rysselberghe sostuvo que ante la creación de "una comisión que es absolutamente irregular, avalada por los partidos de Gobierno que, posteriormente, se suman a propuestas que ha hecho la izquierda y celebran con la izquierda, tenemos que, a lo menos, repensar nuestro rol y nuestra participación en nuestra coalición".

"No vamos a participar de los comités políticos ni de las reuniones y vamos a actuar con la libertad que te da la independencia. Vamos a apoyar al Gobierno, como siempre lo hemos hecho, pero no tenemos porqué avalar que sigan defendiendo ideas con las cuales nosotros no estamos de acuerdo", sentenció la presidenta de la UDI.