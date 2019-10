Vecina increpó a conductores de matinal: "Están sentados, tomando café y ganando siete millones"

Este lunes, se provocó un colapso en la Línea 4 del Metro, específicamente en la estación Quilín, donde se produjo una enorme aglomeración. Un notero de "Contigo en la mañana" hablaba con personas que estaban en la fila cuando fue interpelado.

Una mujer que esperaba su turno escuchó una frase y respondió. "¿Cómo normalmente? Perdón, mire cómo está la gente por favor. No está normal. Hablen de todo, de las AFP, de todo. Incluyendo los matinales, porque son igual que los políticos. Están sentados, tomando café y ganando siete millones mensuales y haciendo como que nada pasara".

"Salí a las 7 de la mañana. No puedes subirte al Metro y la solidaridad no existe, la gente viene de una persona en el auto. No es posible. Ahora la gente no se va a levantar media hora para ahorrarse 30 pesos", dijo la señora.

El periodista volvió a tomar el micrófono y dijo: "Le agradecemos a la señora. La molestia es evidente, muchachos, evidente".

El momento de la interpelación. Así fue la situación hoy en estaciones de la Línea 4.