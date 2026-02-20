Académicos chilenos descubren nueva especie de pulpo en aguas profundas

Los académicos e investigadores del Departamento de Ecología y Biodiversidad de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Christian Ibáñez y María Cecilia Pardo, descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas.

El hallazgo fue publicado recientemente en la revista científica Journal of Marine Science and Engineering.

"Con este descubrimiento, el género Graneledone pasa a contar con 11 especies reconocidas a nivel mundial, lo que subraya la importancia del Pacífico suroriental como reservorio de biodiversidad marina", señaló Christian Ibáñez.

Por su parte, María Cecilia Pardo comentó sobre el proceso: "Es una experiencia que combina asombro por la biodiversidad que se revela; humildad frente al misterio del mar y el orgullo de contribuir al conocimiento científico y a la comprensión de nuestro planeta".

El hallazgo

Ese hallazgo marcó el inicio de un extenso proceso taxonómico, en el que se revisaron y compararon ejemplares recolectados mediante pesca de arrastre y cruceros de investigación, conservados en colecciones biológicas de museos en Alemania, Estados Unidos y Nueva Zelanda.

La doctora Pardo destacó las diferencias observables entre cada especie, sin embargo, las verrugas que cubren su piel varían en número y disposición: "Lo que más nos sorprendió fue que no solo su constitución genética revelaba una historia distinta, sino también sus rasgos fenotípicos visibles", señaló.

A juicio del doctor Christian Ibáñez, lo más fascinante es que muchas de las pistas estuvieron guardadas durante décadas en colecciones de museos, "esperando a que alguien las mirara con atención y las interpretará en su justa dimensión".

La especie fue nombrada como Graneledone sellanesi en honor al Dr. Javier Sellanes, académico de la Universidad Católica del Norte e investigador del Instituto Milenio de Oceanografía. Según Ibañez, la intención del nombramiento fue "reconocer su destacada contribución al conocimiento de la biodiversidad marina de Chile, en particular de los moluscos", indicó.

Colaboración internacional

Actualmente, los autores del estudio trabajan junto a científicos de Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, España, Portugal, Rusia, India y Nueva Zelanda para descifrar la diversidad y distribución de los cefalópodos a nivel mundial, integrando análisis morfológicos y moleculares con el fin de resolver la compleja historia evolutiva de estos organismos.