Alerta en San Antonio: SAG despliega operativo tras avistamiento de serpiente cascabel

Una profunda preocupación existe en la comuna de San Antonio, en la Región de Valparaíso, tras el reporte de avistamiento de una serpiente cascabel en el sector de San Juan.

El hecho ha movilizado a equipos especializados debido al alto riesgo que este animal exótico y venenoso representa para la integridad de las personas, activando de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate en las zonas rurales y periféricas de la ciudad puerto.

La directora regional subrogante del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Miriam Orellana, confirmó que la institución recibió la denuncia formal a través de sus canales oficiales, despachando un equipo al lugar para realizar un rastreo exhaustivo.

Aunque las primeras inspecciones no arrojaron hallazgos de rastros o del animal, la autoridad aseguró que la vigilancia se mantiene activa.

"El equipo SAG del sector San Antonio fue al lugar, se hizo un recorrido, un barrido, pero no encontramos rastros de él y seguimos atentos a esta situación", explicó.

Ante el peligro que implica la manipulación de este tipo de reptiles, la directora (s) hizo un llamado enérgico a la población para que actúe con máxima precaución: "En ningún caso (deben) tocarlas, tomarlas, nada. Solamente avisarnos. Nosotros estamos atentos y con el equipo regional vamos a actuar de forma inmediata", enfatizó Orellana, señalando que el reporte debe hacerse a Carabineros, al municipio o directamente al SAG.

El operativo, que cuenta con el apoyo de los servicios de salud locales, se mantendrá vigente hasta descartar la presencia del reptil o lograr su captura segura.

Las autoridades recordaron que la serpiente cascabel no es una especie nativa de Chile, por lo que su presencia en la zona sugiere una tenencia ilegal o un escape accidental.

Mientras tanto, se recomienda a los residentes del sector San Juan mantener despejados los alrededores de sus viviendas y reportar de inmediato cualquier movimiento sospechoso en matorrales o zonas de piedra.