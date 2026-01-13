Cómo reconocer una araña de rincón y qué hacer ante su picadura

Marcela Cárcamo, médica veterinaria, epidemióloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes (UANDES), explicó cómo identificar a la araña de rincón y qué precauciones se deben tomar frente a esta especie.

La experta detalló las principales características para reconocerla, aunque advirtió que suele confundirse con otras arañas domésticas. "Se reconoce por su color café, tiene un cuerpito pequeño, y en su estructura superior, tiene una marca muy parecida a un violín" señaló.

Asimismo, llamó a no actuar de manera impulsiva ni utilizar insecticidas, ya que "muchas veces no funcionan". En su lugar, recomendó capturarlas sin matarlas: "Uno podría poner un frasco de vidrio, tapar la araña dentro y llevarla a otro lugar".

En caso de una posible mordedura, Cárcamo enfatizó la importancia de no minimizar los síntomas, como enrojecimiento, inflamación o dolor en la zona afectada. Ante una mordedura confirmada, recalcó la necesidad de acudir de inmediato a un centro de atención médica.

Respecto a la prevención, aconsejó mantener los espacios limpios y ventilados. "Manejar la limpieza del hogar, sacudir la ropa y el calzado antes de usarlo, sellar grietas, y en todos los lugares oscuros hay que prestar mucha atención. Por lo tanto, hay que ventilar siempre el lugar, mover muebles, abrir bodegas, porque son los lugares en donde las arañas prefieren".