Detienen a dos personas en Maitencillo por maltrato a gaviotas

Carabineros confirmó la detención de un hombre y una mujer en la localidad de Maitencillo, por su presunta autoría en el delito de maltrato animal, luego que se difundiera masivamente a través de redes sociales un video en el que se observa a ambas personas lanzando gaviotas desde el techo de un edificio.

Según informó Carabineros, gracias a la coordinación con personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y con veterinarias de la comuna, se logró identificar y detener a los presuntos responsables.

El capitán César Uribe, subcomisario de la Tenencia Puchuncaví, precisó que "tras una denuncia por maltrato animal en el sector, Carabineros concurrió al lugar a raíz de la existencia de un registro audiovisual difundido por distintos medios de comunicación y redes sociales, en el que lamentablemente se observa la agresión a aves silvestres".

No obstante, por instrucción del fiscal de turno, los detenidos quedaron en libertad sin ser formalizados, a la espera de ser citados al tribunal correspondiente.