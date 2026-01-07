Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.3°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Medioambiente | Animales

Detienen a dos personas en Maitencillo por maltrato a gaviotas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La denuncia a través de redes sociales permitió el accionar de Carabineros de Chile y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Detienen a dos personas en Maitencillo por maltrato a gaviotas
 ATON
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Carabineros confirmó la detención de un hombre y una mujer en la localidad de Maitencillo, por su presunta autoría en el delito de maltrato animal, luego que se difundiera masivamente a través de redes sociales un video en el que se observa a ambas personas lanzando gaviotas desde el techo de un edificio.

Según informó Carabineros, gracias a la coordinación con personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y con veterinarias de la comuna, se logró identificar y detener a los presuntos responsables.

El capitán César Uribe, subcomisario de la Tenencia Puchuncaví, precisó que "tras una denuncia por maltrato animal en el sector, Carabineros concurrió al lugar a raíz de la existencia de un registro audiovisual difundido por distintos medios de comunicación y redes sociales, en el que lamentablemente se observa la agresión a aves silvestres".

No obstante, por instrucción del fiscal de turno, los detenidos quedaron en libertad sin ser formalizados, a la espera de ser citados al tribunal correspondiente.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada