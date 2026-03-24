En seis regiones hay casos de influenza H5N1 en aves domésticas

Con la detección de casos en Maule y Magallanes, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó que ya son seis las regiones del país en que se ha detectado la influenza H5N1 en aves domésticas.

Los nuevos positivos se registraron en las comunas de San Clemente y Porvenir, por lo que el organismo llamó, con urgencia, "a quienes tienen aves de corral a reforzar las medidas de bioseguridad, evitando el contacto con aves silvestres, y a reportar de inmediato cualquier síntoma sospechoso asociado a este virus".

Además de Maule y Magallanes, hay focos en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y La Araucanía.

"A esta fecha, la enfermedad se ha detectado en aves de traspatio o aves silvestres, sin haber afectación a la producción industrial, por lo cual Chile mantiene su estatus sanitario como país libre de influenza aviar altamente patógena en la producción comercial, lo que ha sido posible gracias a la vigilancia permanente y a la rápida respuesta ante cada sospecha", agrego el SAG.

Entre las medidas recomendadas, están mantener a las aves en espacios protegidos, evitar su contacto con fauna silvestre y resguardar adecuadamente el agua y el alimento.